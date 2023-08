Il crée des œuvres incroyables avec une machine à écrire Vintage !

James Cook est un artiste hors des sentiers battus. Sa spécialité est de créer des œuvres picturales avec une machine à écrire mécanique.

Sa devise : “A picture worth a thousand words” (Un dessin vaut mieux qu’un long discours) !

Peu importe le modèle, il s’éclate et s’exprime avec ce support en tapant inlassablement sur les touches lettres des machines à écrire.

Sur Instagram, il dévoile ses créations en images et en vidéos. Il se définit comme un Typewriter Artist (artiste à la machine à écrire).

A l’aide de ces engins d’un autre siècle il réalise des tableaux extrêmement complexes. Vues de Londres ou d’ailleurs, portraits de stars, d’écrivains ou de peintres, reproduction de tableaux connus comme La Joconde… ses créations sont sans limite.



Du noir profond, au gris, au rouge, il passe des heures à peaufiner ses dessins en actionnant les touches de ses machines vintages.



Récemment il a même créé des vidéos ASMR de lui en train de dessiner avec une Olympia ou une Remington.

Son travail est subjuguant et particulièrement unique ! On aime, on adore et on voulait partager cette découverte avec vous !

