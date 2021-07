Japon - Superman fait la cuisine dans un manga - IDBOOX

Superman est mangé à toutes les sauces mais celle-là on ne s’y attendait pas. Le super-héros va s’attaquer à la cuisine japonaise.

Superman va apparaître dans un manga sur la cuisine traditionnelle japonaise. Dans cette aventure le célèbre Man of Steel ne va pas affronter un super-vilain indestructible. Superman prend des petites vacances.

Il va faire le tour du Japon pour goûter aux différentes spécialités culinaires régionales du pays.

Il ne s’agit pas d’une plaisanterie. L’histoire est approuvée et validée par DC. D’après la traduction Google, « SUPERMAN vs Rice Superman’s Single Meal » est publié dans le numéro 14 du magazine Soirée et chez Kondansha Comic Days.

Le manga est écrit par Satoshi Miyakawa et les dessins sont réalisés par Kai Kitago.

Superman fin gourmet

Le premier volume sort le 22 juin. Le synopsis est incroyable. Il précise que Superman visite certaines chaînes de restaurants au Japon. Il prépare un plat baptisé kamameshi.

Superman n’a pas troqué sa cape et ses collants contre un vulgaire tablier. Il cuisine du riz dans un pot en fer qu’il fait chauffer avec les rayons X qui sortent de ses yeux.

Nostalgique de ses victoires passées il formera ensuite une Justice League avec les ingrédients d’un bol de riz Tempura.

On espère qu’il survivra à cette mission. On adorerait mettre la main sur cette étrangeté.

