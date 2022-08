Jeu-concours : 2 livres Les chroniques Star Wars à gagner

Star Wars ! Pour continuer nos concours de l’été, nous mettons en jeu deux exemplaires du magnifique livre : Les chroniques Star Wars – L’histoire illustrée année après année.

Du 17 au 22 août, en partenariat avec les éditions Huginn&Muninn

A propos de Les chroniques Star Wars

Imaginez, il pèse plus de 2.3kg et 368 pages avec des centaines de photos ! Ce livre plaira aux fans de la mythique saga de Georges Lucas. Vous devenez un incollable sur Star Wars avec ce Must Have somptueux !



Soigneusement documenté et superbement illustré, Chroniques de Star Wars retrace la chronologie illustrée de plus de 40 ans d’aventures galactiques : l’histoire la plus complète de l’incroyable phénomène Star Wars.

Ce voyage visuel, riche d’anecdotes et d’images d’archives nous fait voyager dans le temps de la jeunesse de George Lucas à ses réalisations les plus audacieuses, des bandes dessinées aux romans, jouets, jeux vidéo et parcs à thème nés de cinq décennies de cinéma.

Cette édition comprend les neuf épisodes des trilogies originales, préquelle et suite, ainsi que les films Rogue One et Solo, et la série télévisée déjà culte The Mandalorian. Voir le livre Cliquez ici ou Cliquez ici. Que la force soit avec vous !

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

