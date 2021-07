Jungle Cruise – Quand Disney adapte une nouvelle attraction au cinéma - IDBOOX

Jungle Cruise sort sur grand écran. On a vu le film de Disney en avant-première. Que vaut le nouveau Dwayne Johnson ? On vous donne notre avis.

Le titre du film vous dit peut-être quelque chose. Jungle Cruise est l’adaptation sur grand écran d’une attraction des parcs Disney. Elle n’est malheureusement pas présente en France.

Le film est en gestation depuis 2006 dans les cartons de Disney. Jungle Cruise passe enfin sur grand écran sous la forme d’un film d’aventure familial avec dans les premiers rôles Dwayne Johnson et Emily Blunt.

Jungle Cruise – Entre Indiana Jones et Pirates des caraïbes

De quoi parle Jungle Cruise ? Préparez-vous à un bonne dose d’action, d’humour et à un soupçon de fantastique. C’est une recette éprouvée par les studios Disney mais Mickey maîtrise le sujet. Jungle Cruise est un mix des plusieurs films.

La trame du film rappelle beaucoup le premier volet de La Momie. L’histoire se déroule dans les années 30. Emily Blunt joue le rôle d’une scientifique accompagnée de son frère un peu benêt. Ils partent à la recherche d’une fleur miraculeuse au fin fond de l’Amazonie.

Pour les aider dans leur quête, ils compteront sur les muscles de Dwayne Johnson, capitaine d’un vieux rafiot aux allures de Popeye le marin.

Jungle Cruise emprunte également à Indiana Jones mais contrairement à ce qu’on pourrait penser le Dr Jones n’est pas Dwayne Johnson. Le costume va comme un gant à Emily Blunt qui ne recule devant aucune cascade pour un artefact.

Le scénario est ponctué de clins d’œil. Il se déroule dans les années 30 en pleine montée du nazisme et le grand méchant rêve d’imposer la suprématie allemande à la planète.

On relèvera également le petit bateau qui se déplace sur une vieille carte en référence à l’avion dans Indiana Jones. Jungle Cruise va aussi chasser sur les terres de Pirates des Caraïbes pour le petit côté fantastique. Nos aventuriers doivent affronter un cousin espagnol de Davy Jones.

Un mélange des genres réussi

On pourrait craindre le pire devant un tel mélange mais Disney maîtrise son sujet. La magie opère. On se cale dans le fauteuil et on prend du plaisir à regarder les péripéties d’Emily Blunt et Dwayne Johnson. Le duo fonctionne bien et on pourrait même dire qu’il est porté par l’actrice.

Entre deux traits d’humour, Disney en profite aussi pour faire passer quelques messages non dissimulés sur l’homosexualité ou la place des femmes dans la société.

Pour terminer, il serait injuste de ne parler que de ces deux acteurs car Jungle Cruise bénéficie également d’un casting de qualité. Ils sont entre autres accompagnés par les excellents Jess Plemons, Jack Whithall, Edgar Ramirez et Paul Giamatti.

Au final, Jungle Cruise est un très bon divertissement familial parfait pour l’été. L’attente aura été longue mais elle en valait la peine. La fin laisse supposer d’autres épisodes à venir. On les attend avec impatience.