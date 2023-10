Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese nous livre un film époustouflant

Nous avons vu en avant-première Killers of the Flower Moon et c’est une vraie claque. Ce film réalisé par Martin Scorsese est d’une force et d’une intensité incroyable.

Ce long métrage est l’adaptation du best-seller de David Grann. Killers of the Flower Moon met en lumière un pan de l’histoire des indiens Osages dans les années 20. Transférés dans l’état d’Oklahoma sur des terres inhospitalières.

La tribu devient subitement immensément riche lorsque du pétrole jaillit du sous-sol. Ils commencent à attiser la convoitise des blancs, prêts à tout pour s’emparer cet or noir. Dans les années 1920 des dizaines d’indiens Osages sont assassinés pour les déposséder de leurs terres.

Killers of the Flower Moon – Une photographie splendide

Le talent de Martin Scorsese à raconter des histoires est incontestable. Killers of the Flower Moon peut être qualifié de chef-d’œuvre. Découpé en plusieurs tableaux, le film est prenant du début à la fin.

L’intensité monte crescendo parallèlement à l’horreur du traitement réservé aux indiens Osages. Martin Scorsese a également mis un soin particulier dans la photographie et le montage de chaque plan. Tout est sublime.

Une critique de l’Amérique blanche des années 20

Au-delà des belles images, Killers of the Flower Moon jette un regard sur la société américaine des années 20 et le traitement réservé aux minorités.

Si les indiens Osages sont au centre de ce récit Martin Scorsese évoque aussi le traitement réservé aux noirs et aux juifs. Cette chronique du racisme ambiant dans l’Amérique blanche des années 20 est effrayante.

Des acteurs tous plus incroyables les uns que les autres

L’autre force de Killers of the Flower Moon est bien sûr son casting. Le réalisateur réunit à l’écran Léonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ils nous offrent un jeu d’acteur ciselé.

Martin Scorsese n’hésite pas à faire des gros plans sur leur visage et leurs expressions sont aussi importants que leurs échanges. Ils sont tous les deux habités par leur personnage.

Loin du cabotinage auquel il nous avait habitué dans ces derniers films, Robert De Niro est exceptionnel. Il est glaçant de machiavélisme dans ce rôle à contre-emploi. DiCaprio est grandiose en idiot utile.

Au-delà de ces deux monstres sacrés, il faut aussi saluer la performance des acteurs de premier ou de second plan. Lili Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Loius Cancelmi, Barry Corbin, JaNae Collins et les autres ils sont tous incroyables.

Il reste la question de la durée. Killers of the Flower Moon dure 3h26. Nous ne les avons pas vu passer.