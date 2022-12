La série La Brea arrive en DVD !

Diffusée sur TF1, la série américaine de la chaîne NBC La Brea arrive en DVD. Cette série de science-fiction est basée sur une forte succession de mystères et de questions non élucidés.

Le succès aux États-Unis est tel que la série a été renouvelé pour une saison 2, dont la diffusion vient de se terminer.

En tête d’affiche, on retrouve Eoin Macken (Nightflyers, Night Shift, Merlin), Natalie Zea (Justified, Following) et Jon Seda (Chicago Fire et PD).

La Brea – Résumé officiel

Tout commence lorsqu’un énorme gouffre s’ouvre au milieu de Los Angeles, entraînant des centaines de personnes et de bâtiments dans ses profondeurs.

Ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans une terre primitive mystérieuse et dangereuse, où ils n’ont d’autre choix que de s’unir pour survivre. Pendant ce temps, le reste du monde cherche désespérément à comprendre ce qui s’est passé. Dans sa quête de réponses, une famille déchirée par ce désastre devra percer les secrets de cet événement inexplicable pour trouver un moyen de se retrouver…

Lost s’est perdu

Au début de la série, La Brea démontre d’un potentiel certain. Plusieurs fois comparé à Lost (dont le succès n’est plus à défendre, même si la fin divise encore les spectateurs), La Brea souffre pourtant de la comparaison. Le suspense est présent, et le scénario joue plutôt habilement sur le récit chorale pour garder l’intérêt des spectateurs. Le duo Gavin/Izzie, père et fille restés à la surface, aurait pu être touchant mais manque d’un « petit quelque chose ».

La Brea est une série divertissante dans laquelle les rebondissements sont nombreux, mais qui ne tient pas toujours la route. Les personnages et les dialogues sont trop souvent clichés, et lisses. Dommage car le casting multiculturel aurait pu être un réel plus. Ceci dit, peut-être que la saison 2 redresse la barre sur ces points.

Disponible chez Universal Pictures Vidéo, à partir du 7 décembre, Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Caractéristiques techniques du DVD

Image : 16 :9 1.78 :1 Anamorphic Widescreen

Durée : 10 épisodes, 6h50 mn

Audio : Français, Anglais, Allemand Dolby Digital 5.1

Sous titres : Français, Anglais, Allemand