Le manoir hanté – Un film qui fait peur

Le manoir hanté est la comédie familiale de l’été de Disney. Ce film est la deuxième adaptation sur grand écran de l’incontournable attraction La maison hantée des parcs Disney.

Ce long métrage n’a aucun lien avec Le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy sortis en 2003. A première vue on se dit que c’est une bonne idée. La saga des films Pirates des caraïbes est également née d’une attraction.

Dans le cas présent le résultat est assez déconcertant. Le Manoir hanté est un film fantomatique où personne ne semble vraiment savoir ce qu’il fait là.

Un manoir hanté qui ne fait pas peur

L’histoire est simple. Une mère et son fils de 9 ans emménagent dans une maison à la Nouvelle Orléans. Des phénomènes étranges se produisent et le manoir commence à révéler sa vraie nature.

Nous sommes propulsés quelques jours plus tard où elle contacte un expert pour l’aider à combattre les spectres qui hantent sa demeure.

Malgré l’impressionnante simplicité de ce pitch, le réalisateur réussit à rendre brouillon le déroulement de l’histoire. Il effectue des aller-retours et on finit par s’égarer dans les dédales de ce manoir hanté.

Tout rentre plus ou moins dans l’ordre quand l’équipe de choc sensée affronter les fantômes est constituée et se retrouve dans le manoir. Un autre écueil pointe à l’horizon.

Des acteurs hantés

Le film regroupe une pléiade de bons acteurs dont certains se font rares comme Danny DeVito. On prend plaisir à retrouver Owen Wilson, Jamie Lee Curtis et les autres.

Malheureusement, tous les acteurs errent un peu comme des âmes en peine dans ce vaste manoir en hésitant sur la direction à prendre. Ils semblent peu investis et se demandent ce qu’ils font là.

Ils hurlent et gesticulent beaucoup pour nous montrer qu’ils ont peur. On aimerait également frissonner ou sursauter un peu mais seule la climatisation du cinéma vous procurera cette sensation. Nous sommes dans une comédie et le mélange des genres a du mal à passer.

Un mot également sur le jeune Chase W. Dillon qui joue le fils de Rosario Dawson. Son personnage est à la limite du ridicule. Il est engoncé dans son costume en tweed et prend des faux airs de Gary Coleman dans Arnold et Willy. Une question se pose. Pourquoi ?

Les effets spéciaux

On se dit que les effets spéciaux vont venir sauver l’ensemble. Disney a visiblement voulu jouer la carte vintage pour recréer l’ambiance de l’attraction. D’ailleurs certaines scènes sont calquées sur des passages de l’attraction.

Certains sont convaincants mais mais d’autres paraissent vraiment Old School comme la boule de cristal de Madame Leota ou la valse des fantômes à la fin. Ils sont assez inégaux et cela ne concourt pas à renforcer l’atmosphère pseudo effrayante de ce manoir hanté. J’exagère un peu mais ils donnent parfois l’impression d’être dans Ghostbusters en 1984.

Le tableau dépeint ci-dessus semble assez noir mais c’est principalement parce qu’on en attendait. Le Manoir hanté est avant tout une comédie familiale parfaite pour l’été qui ravira les enfants. Il ne faut pas le prendre autrement.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités