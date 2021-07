Les jeux vidéo gratuits de juillet sur PC, consoles et mobiles - IDBOOX

Comme chaque mois, de nombreux jeux gratuits vous attendent sur toutes les plateformes. On fait le point pour le mois de juillet.

XBOX – Les jeux gratuits

Les jeux Games With Gold à récupérer de manière permanente via le XBOX Live Gold (ou XBOX Game Pass Ultimate) sont :

– Planet Alpha (19,99 €) : Disponible du 1er au 31 juillet

– Rock of Ages 3: Make & Break (29,99 €) : Disponible du 16 juillet au 15 août

– Conker: Live & Reloaded (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 juillet

– Midway Arcade Origins (19,99 €) : Disponible du 16 au 31 juillet

Pour les abonnés au Game Pass Ultimate, de nombreux ajouts récents ont été faits au catalogue de jeux pour Android, XBOX One/Series X|S et PC.

– Dragon Quest Builders 2 (Cloud) – 8 juillet

– Tropico 6 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 8 juillet

– UFC 4 (Console) EA Play – 8 juillet

– Bloodroots (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 15 juillet

– Farming Simulator 19 (Cloud, Console & PC) – 15 juillet

– The Medium (Cloud) ID@Xbox – 15 juillet

– Worms Rumble (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

– Iron Harvest (PC)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Console & PC) EA Play

– Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud)

– Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

– Gang Beasts (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

– Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Console & PC)

– Limbo (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Vous n’êtes pas familier avec tous ces abonnements ? Pas de souci on va vous présenter tout cela.

– Xbox Live Gold : des jeux gratuits à récupérer chaque mois sur votre console XBOX

– Game Pass : un catalogue de jeux qui évolue régulièrement

– Xbox Game Pass PC : idem mais uniquement pour les jeux PC

– Game Pass Ultimate : il comprend TOUS les éléments susmentionnés : des jeux gratuits à récupérer chaque mois pour votre console et un catalogue de jeux pour PC et XBOX One et Series X|S et aussi sur smartphone via xCloud (plus d’une centaine) sur sur xcloud

– Et depuis le 10 novembre, le EA Play est gratuitement ajouté au Game Pass Ultimate. Il contient plus de 60 jeux Electronic Arts comme Fifa 20, Titanfall 2 ; Need for Speed Heat, Battlefield, Mass Effect, Les Sims pour PC, console et Android !

Je profite de cet article pour annoncer que XBOX a récemment dévoilé un casque sans fil avec une sortie prévue le 16 mars au tarif de 99.99€. Celui-ci dispose de la technologie Dolby Atmos et DTS Headphone:X.

PlayStation – Les jeux gratuits



Pour les abonnés au PlayStation Plus, 4 jeux les attendent sur PS4 et PS5 du 2 mars au 1er avril 2021 :

– A Plague Tale : Innocence

– Call of Duty : Black Ops 4

– WWE2K Battlegrounds

Tout comme le Game Pass, d’XBOX, PlayStation a sa librairie de jeux en accès illimité et répondant au nom de PlayStation Now pour PC et console PS4/PS5. Voici donc les jeux qui ont récemment rejoint ce programme :

– God of War

– Jeux Olympiques de Tokyo 2020

– Judgement

– Nascar Heat 5

– Nioh 2

– Moving Out

– Red Dead Redemption 2

Autre très grosse surprise : la PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’un catalogue de jeux accessibles gratuitement et sans frais pour les abonnés au PlayStation Plus UNIQUEMENT sur PS5 et la liste est plutôt très généreuse si vous n’avez jamais découvert les pépites de la PS4.

Jeux des studios de Sony :

– Bloodborne

– Days Gone

– Detroit: Become Human

– God of War

– Infamous Second Son

– Ratchet and Clank

– The Last Guardian

– The Last of Us Remastered

– Until Dawn

– Uncharted 4: A Thief’s End

Jeux d’éditeurs et développeurs tiers :

– Batman: Arkham Knight

– Battlefield 1

– Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

– Fallout 4

– Final Fantasy XV Royal Edition

– Monster Hunter: World

– Mortal Kombat X

– Persona 5

– Resident Evil 7 biohazard

Les jeux gratuits Nintendo

Pour les abonnés au Nintendo Online, un vaste catalogue de jeux rétro NES et Super NES vous attend.

La liste complète est visible par ici

La grosse actualité de la marque est l’annonce de la nouvelle console Nintendo Switch OLED à 349€ pour le 8 octobre 2021. La console dispose d’un écran OLED 7 pouces.

On retrouve un port éthernet dans le nouveau dock de la console, un large support arrière ajustable pour la poser sur une table et jouer avec une manette ou les joy-cons, un meilleur audio,…

Epic Games Store

Enfin si jamais vous voulez profiter de jeux gratuits sur PC, Epic Games propose chaque semaine de nouveaux jeux en téléchargement. Actuellement on retrouve :

– Bridge constructor The Walking Dead jusqu’au 15 juillet à 17h00

– Ironcast jusqu’au 15 juillet 17h

– Obduction du 15 au 22 juillet

– Offworld Trading Company du 15 au 22 juillet

Bon jeu à tous !

Amazon Prime Gaming



Pour les abonnés à Amazon Prime, vous pouvez profiter de jeux gratuits sur la plateforme Prime Gaming avec ce mois-ci :

– Batman: The Enemy Within

– The Telltale Series

– RAD

– The Wanderer: Frankenstein’s Creature

– Tales of the Neon Sea

– Automachef

– Portal Dogs