Mon K-Journal – Un carnet pour les fans de K-pop et autres K

K-Dramas, K-pop, K-movies, Webtoons, la culture coréenne envahit notre quotidien et les fans sont nombreux !

Mon K-Journal (Les Livres du dragon d’Or) va plaire aux ados inconditionnels du K moove.

Ce carnet très sympa invite les jeunes à consigner tous leurs souvenirs et infos sur le sujet.

Agrémenté d’illustrations so cute, on colle, on écrit, on s’informe pour conserver un super souvenir de ces moments K !!

La fin du livre est consacrée à des Fun Facts sur les K-dramas, à des tests sur les webtoons etc.

Mon K-Journal est un incontournable !

