On a vu West Side Story de Steven Spielberg au cinéma

Plus un film est bien, plus on a du mal à en parler ! J’ai vu West Side Story de Steven Spielberg.

Pourtant, au départ j’étais sur la réserve, en mode « Touche pas à mon film ». Il faut dire que je suis une fan du West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise sorti en 1961. Les redites sont généralement décevantes.



J’ai découvert ce film des années après sa sortie (je n’étais qu’un bébé à ce moment-là) et à l’époque West Side Story était pour moi, une révélation !

West Side Story, faire du neuf avec du vieux ?

Aujourd’hui, Steven Spielberg sort son West Side Story, basé sur la comédie musicale de 1957. A-t-il fait du neuf avec du vieux ? C’est ce que les ronchons pourraient prétendre, mais pas du tout !

West Side Story de Spielberg c’est du grand, du très grand spectacle. Choisir des comédiens inconnus, mettre les chansons et musiques culte dans un ordre différent, utiliser les moyens techniques d’aujourd’hui, tout en gardant l’âme de West Side Story est une prouesse. J’irai même à dire que c’est un chef d’œuvre du cinéma !

Contemporain et intemporel à la fois

Avec West Side Story, Spielberg sait nous émouvoir, nous faire danser, chanter. Il nous fait prendre conscience, si cela est utile, que les problématiques de racisme, de ségrégation, d’immigration, ne sont pas résolues plus de 60 ans après.



Le jeu des acteurs est formidable, les costumes somptueux, les décors du New York des années 50-60 magiques, la mise en scène royale et les chorégraphies sont d’une incroyable modernité !

West Side Story version 2021, c’est du grand, du très grand cinéma ! Ce film a été et restera avec Spielberg un moment cinéma hors de tout conflit de génération, il est fédérateur et fait un bien fou !

L’histoire de West Side Story

Réalisé par Steven Spielberg d’après un scénario de Tony Kushner – lauréat du prix Pulitzer et d’un Tony Award® -, West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Cette réinterprétation du célèbre musical a pour vedettes Ansel Elgort (Tony). Rachel Zegler (María). Ariana DeBose (Anita). David Alvarez (Bernardo). Mike Faist (Riff). Josh Andrés Rivera (Chino). Ana Isabelle (Rosalía). Corey Stoll (le lieutenant Schrank). Brian d’Arcy James (l’agent Krupke) et Rita Moreno (Valentina, la gérante de l’épicerie où travaille Tony et présente dans le film de 1961).



L’équipe du film, qui réunit la fine fleur de Broadway et d’Hollywood, comprend également Tony Kushner en tant que producteur délégué. Justin Peck pour la chorégraphie des séquences musicales. le chef d’orchestre Gustavo Dudamel, du Los Angeles Philharmonic, qui a dirigé les enregistrements de la célèbre bande originale – le compositeur et chef d’orchestre David Newman (« Anastasia ») pour les arrangements musicaux – la compositrice Jeanine Tesori (« Fun Home ») pour les arrangements vocaux et le directeur musical Matt Sullivan (« Chicago ») en tant que producteur délégué de la musique du film.



Produit par Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger et Kevin McCollum, WEST SIDE STORY a été adapté pour l’écran à partir du spectacle original monté à Broadway en 1957, sur un livret d’Arthur Laurents, une musique de Leonard Bernstein, des paroles de Stephen Sondheim et un concept, une mise en scène et une chorégraphie de Jerome Robbins.

