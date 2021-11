Paris Manga la sécurité revue à la hausse après les débordements de samedi - IDBOOX

C’est le grand retour de Paris Manga – Sci-Fi Show après 2 ans d’absence. Samedi des foules immenses se sont pressées à la Porte de Versailles rendant impossible la canalisation des arrivées.

Heureusement, il n’y a pas eu d’incidents grave à signaler. Les organisateurs de Paris Manga ont corrigé le tir pour la journée de dimanche.

Face à cette affluence imprévisible pour la journée de samedi Paris Manga s’excuse. Malgré la bonne volonté des équipes, il a été compliqué de contenir la foule. En cause, un problème avec la billetterie qui a entrainé un surbooking.



Les organisateurs ont travaillé toute la nuit pour que cela ne se reproduise plus. Un hall entier est désormais dédié aux files d’attente et du personnel est venu en renfort. Aucun billet ne peut être acheté sur place.

Un dispositif de remboursement va être mis en place très prochainement pour les personnes n’ayant pu accéder à Paris Manga samedi.