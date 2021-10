RON Débloque – Une critique drôle et acide de notre monde ultra connecté - IDBOOX

RON Débloque est un film d’animation de 20th Century Studios. Cette histoire pleine d’humour s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

De quoi parle RON Débloque ? Barney Pudowski a du mal à se faire des amis dans son collège. Pour être accepté par ses camarades de classe, il faudrait qu’il possède comme eux un B*Bot.

Ce petit robot connecté prêt à l’emploi a été conçu pour devenir le meilleur ami de son propriétaire. Il marche, il parle et il sait tout des enfants pour les aider à surmonter les difficultés de la vie au collège. Barney va finalement recevoir en cadeau son B*Bot mais rien ne va se passer comme prévu.

RON Débloque – Un film à double lecture

Sous ses airs de film Feel Good RON Débloque propose une double lecture grinçante de notre société ultra connectée. L’histoire principale sur l’amitié entre Barney et son petit robot plaira aux enfants. C’est joyeux, plein d’humour et il regorge de bons sentiments.

L’autre facette de ce film est une critique acerbe de notre société et la dérive des technologies. Elle parlera plus aux adultes. Les créateurs se sont lâchés. D’ailleurs, toute ressemblance avec des faits existants n’est peut-être pas involontaire. Certains détails du scénario vous rappelleront certainement quelque chose.

Un jeune informaticien du nom de Marc développe un algorithme dans un garage qui deviendra plus tard Bubble, un géant mondial de la tech. Sa dernière création est un petit robot destiné à devenir le meilleur ami des enfants. Il les aide à partager tous leurs secrets et toutes leurs passions en ligne pour devenir de plus en plus populaires.

Cet informaticien de génie a pour partenaire l’ancien propriétaire du garage. Ce personnage est le sosie de Tim Cook. Il n’a pas les mêmes préoccupations. Il est obsédé par l’argent, la rentabilité et ses actionnaires. Les robots B*Bot sont un succès planétaires jusqu’à ce que Ron débloque.

Des ressemblances troublantes

Le petit robot des Pulaski n’est pas comme les autres. Défectueux, il n’a reçu aucune mise à jour ni informations sur son nouveau propriétaire. Sans garde-fou, il est doué d’une sorte d’intelligence qui l’affranchit de toutes les règles. Barney va lui apprendre à devenir son ami tout en lui transmettant une petite part d’humanité.

La particularité de Ron met en péril le futur de Bubble. La compagnie va tout mettre en œuvre pour le retrouver et elle ne recule devant rien. Elle va utiliser les données qu’elle collecte pour vendre des produits aux enfants via la publicité et les caméras embarquées sur les B*Bot pour espionner tout le monde.

Au-delà de ce tableau peu reluisant de notre société connectée, RON Débloque est un film très réussi, drôle et sans temps mort. On passe un très bon moment à regarder les facéties de RON, Barney et de sa grand-mère, et on réfléchit aussi un peu… beaucoup…