Superman et Loïs – L’humain avant tout – Critique de la série

Superman est un héros très apprécié du public : depuis la fin des années 1970, il est apparu sur nos écrans dans des films ou des séries, tous plus iconiques les uns que les autres.

Côté petit écran, nous avons eu droit à 4 saisons de Loïs et Clark : Les Nouvelles aventures de Superman (1993) puis à 10 saisons de Smallville (2001).

Chacune des apparitions de Superman ont marqué leur époque. Dans ces conditions, que peut apporter Superman et Loïs – dont la diffusion aux Etats-Unis a commencé début 2021 ? Disponible en DVD et Blu-Ray en France dès le 12 octobre.

Résumé officiel

Le super-héros le plus célèbre du monde (Tyler Hoechlin) et la journaliste la plus célèbre de la bande dessinée (Elizabeth Tulloch) sont confrontés à l’un de leurs plus grands défis : être des parents qui travaillent dans la société actuelle.

Superman et Loïs – Un autre regard sur Superman

Si l’on doit résumer Superman et Loïs en quelques mots, c’est bien cela qu’apporte ce remake : un nouveau regard, dans lequel Superman est adulte (ce qui n’est certes pas nouveau), marié et… père de deux ados!

Clark est dépeint comme un nomme « normal », en proie aux doutes et aux émotions fortes face à ses enfants. Bref, on découvre un Clark/Superman qui doit apprendre à composer entre sa vie d’homme et de père, et sa vie de super-héros.

Les spectateurs apprécieront particulièrement le personnage de Loïs. Elle est forte, indispensable au bon fonctionnement des hommes de sa vie, tient à sa carrière. Pour autant, elle est loin de ressembler au personnage de Teri Hatcher, qui elle qui était particulièrement carriériste et tête brûlée.

Le début de la série est prometteur : les relations humaines et familiales sont réellement au centre des intrigues de la série.

L’action n’est pas en reste, et les effets spéciaux sont réussis. Rapidement, on regrette un manque de prise de risques (fil rouge, scénario des épisodes, angles abordés…). Superman et Loïs est un très bon divertissement. L’ensemble est certes lisse, mais on passe un bon moment de visionnage.

Disponibles chez Warner Bros. à partir du 12 octobre, Cliquez ici pour le DVD ou Cliquez ici

Cliquez ici ou Cliquez ici pour la version Blu-Ray

Caractéristiques techniques du DVD

Image : 16.9 LB

Durée : 15×42 minutes

Audio : (Dolby Digital) Français 2.0, Anglais 5.1

Sous-titres : Néerlandais, Français, Anglais pour sourds et malentendants, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois.

Caractéristiques techniques du Blu-ray

Image : 16.9 LB

Durée : 15×44 minutes

Audio : (DTS-HD Master) Anglais 5.1 ; (Dolby Digital) Français 2.0

Sous-titres : Néerlandais, Français, Anglais pour sourds et malentendants, Danois, Suédois,