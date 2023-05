Tsuji – Quand un romancier donne un concert de Rock à l’Olympia

Hitonari Tsuji est célèbre pour ses romans. L’écrivain japonais a d’autres talents, il aime et joue du Rock.



Le 29 mai, l'écrivain-musicien et cinéaste, donnera un concert exceptionnel à l'Olympia il sera entouré d'autres rockers français.

Tsuji, une carrière lumineuse

1989, il publie son premier roman, Pianissimo, et remporte le 13e prix Subaru de littérature.

1997, il reçoit le prix Akutagawa pour Kaikyo no Hikari (La lumière du détroit).

En 1999, il gagne le Prix Femina, dans la catégorie roman étranger, pour la traduction française de Le Bouddha blanc ( Mercure de France).

En 2022, son essai “3000 jours de moi et de mon fils” se place #1 de ventes sur Amazon au Japon. À ce jour, plus de 15 millions d’exemplaires ont été publiés dans le monde.

Et la musique ?

Après ECHOES il a formé en 2007, Zamza. Le groupe a fait ses débuts aux États-Unis.

En 2010, Tsuji est le premier artiste japonais à participer au festival CMJ (marathon de la musique) à New York, 2009, et aussi au Busan Rock Festival.

Son dernier album, Japanese Soul Man, a atteint la 6e place des charts rock au Japon ! En 2022, il collabore avec DEEPFOREST sur le classique japonais « Kojo no Tsuki”.

Vous l’aurez compris sa prestation à l’Olympia est un must si vous aimez la musique et la littérature !

Photo Courtesy @Tsuji