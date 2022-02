Un réseau de bibliothèques fait sa promo avec des Lego et c’est génial ! - IDBOOX

Les bibliothèques et médiathèques ont beaucoup à offrir. Y aller c’est s’ouvrir au monde en apprenant énormément.

Pour promouvoir ses services et attirer plus de public un réseau de bibliothèques a une une idée. TILT a mis en ligne une vidéo super !

Le 21 janvier, le réseau Tilt a été officiellement lancé, s’ouvrant à tous les usagers des 9 bibliothèques de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Une vidéo en stop motion et des Lego

Site internet, activités in situ, les bibliothèques Tilt se font mieux connaitre en publiant sur Youtube une vidéo en Stop Motion. Celle-ci met en scène la vie des établissements avec des Lego dans un univers drôle et sympa.



Tilt explique : «Pour parler du réseau, quoi de mieux que de créer un projet collectif et laisser la parole à ceux qui l’expérimentent au quotidien ? C’est ce que nous avons voulu porter avec l’aide de l’association Fanabriques, du réalisateur Maxime Marion et d’enfants de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Chacun a mis la main à la pâte ».

On le dit souvent, un p’tit Lego vaut mieux qu’un grand discours. Le résultat est vraiment très réussi, regardez ci-dessous !

