Intelligence Artificielle – Le sous-titrage automatique de franceinfo en test

Les équipes de France Télévisions ont développé une technologie de sous-titrage automatique s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

L’objectif est de rendre franceinfo plus accessible aux personnes souffrant de handicaps.

Participez au test pour donner votre avis sur son fonctionnement et ses résultats.

Ce service supplémentaire pourrait en faire la première chaîne d’information en continu 100% accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Afin d’associer l’ensemble des publics à ce projet, la plateforme France.tv Lab accueille une grande expérimentation. Les internautes sont invités à tester ce nouvel outil de sous-titrage en direct et d’exprimer leurs avis et propositions d’amélioration. Pour participer c’est ici

Cette expérimentation, élaborée en lien étroit avec la Commission Nationale Consultative des Personnes Handicapées (CNCPH), est ouverte à tous, 7 jours sur 7 et 24h/24, jusqu’au 19 juin prochain.