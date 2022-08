Rentrée scolaire – Les agendas Harry Potter 2022 – 2023 sont dispos !

Amis moldus et Potterhead sachez que les nouveaux agendas 2022 – 2023 Harry Potter et Fières d’être sorcières sont disponibles (Gallimard).



La rentrée est encore loin mais on avait très envie de vous en parler.

Fières d’être sorcières et Harry Potter arrivent pour la rentrée 2022 – 2023 avec des nouveautés !



Vous y trouvez toutes les rubriques indispensables pour vous organiser sereinement : planning, vacances, emploi du temps… L’année complète de septembre à août 2023 avec une page par jour de classe vous attend.



Il y a aussi un nouveau quiz (différent pour chaque agenda) par double page pour approfondir vos connaissances sur la saga. Vous trouverez aussi 4 pages de stickers inédits et de nouveaux portraits et citations.



Les agendas Harry Potter et Fières d’être sorcières sont abondamment illustrés avec des photos tirées des films.

Mettez un peu de fantaisie et un peu beaucoup de magie pour la rentrée scolaire, nous on adore ces agendas !

