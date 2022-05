Apple AirPods Pro 2 – La date de sortie se précise 

Quand Apple se décidera-t-elle à lancer les AirPod Pro 2 ? C’est une vaste question mais une date de sortie se profile à l’horizon.

Apple fait languir ses fans qui attendent avec impatience la relève des AirPods Pro. Les écouteurs d’Apple datent de 2019 et la relève n’arrive toujours pas. Cette longue et pénible attente sera peut-être bientôt récompensée.

Bloomberg, par la voix Mark Gurman (via AppleInsider), avance une date de sortie. Quand sortiront les AirPods Pro 2 ? Les fameux écouteurs verraient le jour en même temps que les AirPods Max au deuxième semestre 2022. Ils débarqueraient dès cet automne.

Cette date correspond au lancement en octobre 2019 des AirPods Pro originels. Il y a donc de fortes chances pour que cette prédiction se réalise.

Cette deuxième génération d’écouteurs sans fil devrait apporter un vent de nouveauté. On attend un design revu et corrigé, une meilleure qualité sonore, une IA améliorée et des fonctions santé embarquées.

Concernant le prix, on peut s’attendre à ce qu’Apple vendent ses écouteurs à 279€ comme les AirPods Pro.

Cette sortie sera également l’occasion de découvrir les AirPods Max habillés de nouvelles couleurs.