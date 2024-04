Apple préparerait une version moins chère des AirPods

Apple va étendre sa ligne d’écouteurs sans fil et proposer des nouveaux AirPods moins chers.

Des AirPods à petit prix vont-ils voir le jour en 2024 ? Deux sources se rejoignent et affirment qu’Apple va ajouter plusieurs modèles d’AirPods à sa gamme d’écouteurs sans fil.

La dernière indiscrétion en date provient de l’analyste Jeff Ju. Selon ses informations, Apple prépare des AirPods avec un prix plus abordable. La fabrication a été confiée à une filiale de Foxconn et elle démarrera en Inde au quatrième trimestre 2024.

Cette information appuie celle déjà lâchée par Mark Gurman de Bloomberg. Il allait même encore plus loin en affirmant que deux nouvelles versions des AirPods allait voir le jour entre septembre et octobre.

Deux nouveaux AirPods moins chers prévus en 2024 ?

Ils sont identifiés sous les numéros B768E et B768M. Le premier correspondrait à des AirPods d’entrée de gamme et le deuxième à des écouteurs milieu de gamme.

Ces deux versions bénéficient d’un nouveau design pour améliorer le confort, d’un meilleur son et de la recharge via USB-C. La version la plus évoluée bénéficierait également d’un système d’annulation de bruit active (ANC) et d’un boitier avec un haut-parleur. Ce dernier permettrait de retrouver les AirPods avec la fonction « Find My Location ».

Le très bien informé Mark Gurman en a également profité pour indiquer que la production des AirPods 4 démarrera en mai pour se caler avec le lancement des iPhone 16. Une autre rumeur annonce aussi l’arrivée fin 2024 des AirPod Max, des écouteurs premium.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités