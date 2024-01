Comment retrouver une application effacée par erreur sur son smartphone ?

Nous vous donnons une astuce pour retrouver une application que vous avez désinstallé sur votre smartphone Android.

Si vous avez désinstallé une application par inadvertance sur votre smartphone, il existe un moyen simple de la retrouver. Cette astuce fonctionne avec les smartphones Android mais aussi tous les appareils Android liés à votre compte Google.

Accédez à la liste des applications installées sur votre compte Google

Dans un premier temps, lancez l’application Google Play. Appuyez ensuite sur l’icône ronde en haut à gauche de l’écran qui symbolise votre compte. Une fenêtre pop-up va s’ouvrir.

-Cliquez sur l’option Gérer les applications et l’appareil. Une nouvelle fenêtre apparaît.

-Passez sur l’onglet Gérer en haut de l’écran. Vous allez voir toutes les applications installées sur le smartphone ou l’appareil que vous utilisez actuellement. Vous pouvez aussi consulter les mises à jour disponibles, les jeux installés et les applications archivées.

-Revenez sur le bouton « Installées » et appuyez dessus. Vous avez maintenant le choix entre faire apparaître les applications installées et celles non installées. La deuxième liste rassemble toutes les applications installées puis effacées de votre compte Google.

Si vous en avez beaucoup, vous pouvez appliquer un filtre pour ne voir apparaître que les jeux.

Retrouver une application désinstallée de son compte

Localisez l’application qui vous intéresse. Vous allez être directement dirigés vers la page d’installation. Un petit menu déroulant détaille également les correctifs et améliorations disponibles depuis la dernière fois que vous l’avez utilisé.

Pour réinstaller plusieurs applications en même temps, remplissez les cases à cocher et appuyez sur l’icone de téléchargement en haut de l’écran.

Vous avez également le choix de les supprimer de votre historique en procédant de la même façon mais en appuyant sur la petite poubelle.

