Galaxy S23 Ultra Test – Un smartphone ultra à tous les niveaux

Nous avons testé le Galaxy S23 Ultra pendant plusieurs semaines. Est-il aussi bon qu’on le dit ? Voici notre verdict.

Le Galaxy S23 Ultra est un des smartphones les plus aboutis conçu par Samsung mais est-ce suffisant pour prendre la tête des meilleures smartphones premium ?

Design, performances, autonomie, photo, on vous révèle tout sur le smartphone dans notre test non sponsorisé.

Le Galaxy S23 Ultra est vendu à 1419€ avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. Cliquez ici

La version 12 GO de RAM / 512GO est à 1599€ Cliquez ici

Le S23 Ultra 12 Go de RAM / 1 To est à 1839€ Cliquez ici

Avec le code SAMSUNG10 bénéficiez de 10€ de remise tous les 100€ d’achat

Samsung Galaxy S23 Ultra – Design et ergonomie

Esthétiquement le Galaxy S23 Ultra ne nous réserve pas une grande surprise. Mais pourquoi changer une recette quand elle est réussie ? Son design est sobre, épuré et sans fausse note.

On retrouve à l’arrière la série de capteurs photo impressionnants. Ils sont disposés comme des gouttes d’eau sur la coque. Celle-ci est recouverte d’un revêtement mat qui ne marque quasiment pas les traces de doigts.

A première vue donc le smartphone ne semble pas avoir changé. Il faut prendre l’appareil en main pour s’apercevoir des ajustements opérés par Samsung. Les bords du smartphone ont été affinés pour devenir plus plats.

Cette petite modification rend la prise en main beaucoup plus agréable. La préhension est mieux assurée qu’avec le précédent modèle. Et c’est une bonne chose car le Galaxy S23 Ultra est un smartphone taille XL à tous les niveaux.

N’espérez pas l’utiliser d’une seule main ou parcourir du pouce tout son écran. Sa dalle 6,8 s’abrite dans un châssis aux dimensions généreuses : 163,4 x 78,1 x 8,9mm. Vous le sentirez aussi dans la poche puisqu’il pèse 234g.

Un écran renversant

Samsung démontre une nouvelle fois sa maîtrise parfaite des écrans. Le Galaxy S23 Ultra nous accueille avec un écran de 6,8 pouces qui paraît gigantesque. Du fait de la légère courbure de la dalle, on oublie le fin cadre noir qui l’entoure.

La résolution de cette dalle va jusqu’à 3088 x 1440 pixels. Cela correspond à du QHD+ mais le smartphone est réglé par défaut en FullHD+. Nous vous conseillons de ne pas modifier ce paramètre pour ne pas épuiser la batterie.

Justement afin d’économiser au maximum cette dernière, le Galaxy S23 Ultra s’appuie à nouveau sur une technologie LTPO. Son taux de rafraîchissement varie entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu affiché.

Concernant ses qualités intrinsèques, l’écran AMOLED X2 ne nous déçoit pas avec des couleurs et des contrastes qui raviront vos yeux. Le smartphone assure également au niveau de la luminosité puisqu’il atteint 1780 nits. On voit nettement ce qui s’affiche à l’extérieur même en plein soleil.

Les performances dignes d’un smartphone premium

Le Galaxy S23 Ultra accueille un processeur Qualcomm quelle que soit la région du monde où il est vendu. Le processeur Exynos tire sa révérence au profit d’un Snapdragon 8 Gen 2. On aurait envie de dire : ça n’est pas trop tôt.

Après les remarques sur la puce Exynos 2200, Samsung n’a rien voulu laisser au hasard. Ce processeur Snapdragon a été personnalisé pour le Galaxy s23 Ultra en collaboration avec Qualcomm. Son smartphone profite ainsi d’une puissance et d’une consommation d’énergie optimisées.

Le processeur est accompagné de 8/12Go de RAM et de 256Go à 1To de stockage. Avec une telle configuration, rien ne lui résiste. Le jeu Call of Duty Mobile tourne avec une fréquence d’image élevée et des graphismes calés sur le niveau très élevé.

Reflets dans l’eau, ombres, feuilles dans les arbres, le jeu est d’une beauté et d’une fluidité impressionnante. Idem pour Genshin Impact qui reste stable et fluide avec des graphismes et une fréquence d’image réglée sur des niveaux moyens.

Si vous êtes joueur vous apprécierez également l’efficacité du système de refroidissement. On ne ressent aucune chauffe après 20 minutes de jeu à Ganshin Impact.

Une petit déception au niveau du son. Les deux haut-parleurs manquent de basses et de rondeurs. Celui sur la tranche déploie un peu plus de puissance. Nous ferons également une remarque sur l’emplacement du haut-parleur situé sur la tranche.

Samsung a choisi de le placer à côté du S-Pen. Ce n’est pas idéal. On le recouvre naturellement avec les doigts quand on tient le smartphone à deux mains pour jouer. Il faut positionner le S23 Ultra avec le module photo sur la droite pour ne pas le cacher. Dans ce cas, les doigts viennent salir les caméras.

Une autonomie de champion

Si l’autonomie n’était pas le point fort du Galaxy S22 Ultra, ça n’est pas le cas du Galaxy S23 Ultra. Il fait un pas de géant dans ce domaine. Une batterie de 5000mAh alimente le S23 Ultra, lui offrant une autonomie impressionnante.

La batterie résiste entre un jour et demi et deux jours sans se limiter. Il peut dire merci à son Snapdragon 8 Gen 2 optimisé. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

En ce qui concerne la recharge, le Galaxy S23 Ultra est compatible avec la recharge 45% et il ne fait pas exception chez Samsung. Le bloc charge n’est pas fourni avec le smartphone. Vous devrez passer à nouveau à la caisse pour débourser un peu moins de 40€. Grace à lui vous rechargerez votre batterie à 100% en environ 70 minutes.

Un nouveau roi de la photo ?

Samsung a revu la composition de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra. Il embarque une quadruple caméras dont un ultra grand-angle de 12MP, un téléobjectif X3 de 10MP, téléobjectif de X10 de 10MP et un capteur principal de 200MP.

Concentrons-nous dans un premier temps sur ce dernier. C’est la première fois qu’on en voit un dans un smartphone Samsung. Il fonctionne toujours sur le principe du Pixel Binning qui fusionne ici jusqu’à 16 pixels en 1.

Il peut ainsi prendre des photos en 200MP, 50MP et 12MP. Ce tour de magie permet de prendre des photos plus détaillées mais surtout de capter plus de lumière dans des conditions de faible luminosité.

Les photos en 200MP ou 50MP sont bien sûr plus détaillées mais elles ne sont pas forcément de meilleure qualité. Le mode 200MP ou 50MP est surtout intéressant si vous souhaitez zoomer dans une photo pour faire un focus en conservant une netteté optimum. Si ce n’est pas le cas, les photos en 12MP sont vivement conseillées notamment en raison de leur poids allégé.

Le traitement entre les clichés 200MP, 50MP et 12MP est quasi identique. Nous avons juste constaté que les photos en 50MP et 200MP sont un poil plus sombres.

Dans tous les cas, le smartphone nous offre des photos avec un niveau de contraste élevé et une netteté irréprochable. Les couleurs sont légèrement moins vitaminées que d’habitude chez Samsung.

On ne peut quasiment rien lui reprocher sauf parfois une gestion de la lumière une peu hasardeuse. Les algorithmes s’emmêlent de temps à autre et montent un peu trop la luminosité. Nous avons constaté le phénomène sur quelques photos avec une lumière du jour directe assez forte.

Le zoom X3, X10, X30 et X100

La combinaison de capteurs de l’appareil photo autorise également le Galaxy S23 Ultra à effectuer de multiples niveaux de zoom optiques (de X3 à X10) et numériques (de X30 à X100).

Dans un cas comme dans l’autre le résultat est impressionnant avec un bon niveau de détails. La précision diminue légèrement lorsqu’on passe du zoom optique X3 à X10 mais les photos restent encore très nettes.

La gestion de la lumière est légèrement différente. Le Galaxy S23 Ultra a un peu trop tendance à forcer le niveau de luminosité en même temps que le grossissement.

Au-delà, le zoom numérique prend le relai aidé par les algorithmes concoctés par Samsung. Les clichés en X30 restent nets à condition de ne pas agrandir la photo.

Le zoom numérique X100 est plus anecdotique. Les contours deviennent incertains et les détails épars. Il peut servir à identifier des détails d’une scène très éloignée mais les photos ne sont pas vraiment exploitables.

La capacité du Galaxy S23 Ultra à prendre des photos à longue distance reste tout de même incroyable. Vous pouvez admirer ci-dessous une série de photos pour vous rendre compte de la distance entre le smartphone et le sujet.

Les photos de nuit

L’appareil photo du Galaxy S23 Ultra s’impose comme un vrai oiseau de nuit. Vous pouvez compter sur lui quand la lumière commence à baisser. Il capte le moindre rai de lumière et surtout il sait le gérer. Vous en avez la preuve avec les photos de l’expo consacrée à Chagall à l’Atelier des Lumières.

Les photos sont nettes avec un minimum de bruit. Les couleurs sont respectées et les éclats de lumière maitrisés. L’algorithme et le système de Pixel Binning montrent leur efficacité en conservant un maximum de détails et en proposant des photos avec un très beau piqué.

Vous pourrez même profiter du zoom et de l’ultra grand-angle en mode nuit sans perte de qualité importante. Le Galaxy S23 Ultra se classe indéniablement parmi les meilleurs smartphones pour faire des photos de nuit.

L’ ultra grand-angle, les portraits et la vidéo

L’ultra grand-angle fait également honneur au Galaxy S23 Ultra. Contrairement à beaucoup de smartphones, la luminosité est bien gérée et on observe un homogénéité des couleurs par rapport au capteur principal. On peut également citer des déformations limitées et un bon niveau de détails.

Le Galaxy S23 Ultra excelle dans les portraits. L’intensité du flou d’arrière-plan est réglable avant et après la prise du portrait. L’effet de profondeur est bien marqué et l’algorithme identifie la moindre mèche de cheveux. Les détourages sont précis et n’abusent pas du flou pour masquer les ratés.

Le Samsung Galaxy s23 Ultra est également doué pour la vidéo. Il enregistre en 4K/30ims ou 60ims et en 8K en 30ims. Les vidéos en 4K bénéficient de la super stabilisation.

L’image est propre même dans des conditions de faible luminosité. La vidéo ci-dessous vous en donne un aperçu même si la qualité a été dégradée lors de l’upload. Pour les vidéos en 8K, vous devrez éviter de faire des mouvements trop brusques pour éviter les saccades.

Ce qu’on en pense

Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a trouvé la formule parfaite. Il corrige toutes les erreurs de son prédécesseur et se hisse au sommet. Comme rien n’est parfait, nous lui reprochons deux petites choses sa taille et son poids. C’est un smartphone XL qui s’utilise à deux mains mais c’est une des concessions qu’il faut faire pour profiter du S-Pen.

Mis à part ces petits détails, le smartphone est très agréable à manipuler grâce à de petits ajustements qui changent tout. La présence d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 apporte au Galaxy S23 Ultra la puissance qu’il mérite.

Le smartphone tourne aussi la page de l’autonomie en limitée qui pénalisait les derniers Galaxy S. Le Galaxy S23 Ultra intègre une batterie qui résiste près de 2 jours ce qui est rare sur ce segment.

Si vous n’êtes pas encore convaincu, nous terminerons par ses capacités photo. Le Galaxy S23 Ultra se classe parmi les meilleurs photophones de jour comme de nuit.

Samsung fait un quasi sans faute avec Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 Ultra se place au sommet du top des meilleurs smartphones en ce début d’année 2023.

Samsung Galaxy S23 Ultra – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 Ultra – 5G Ecran 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X LTPO – 1Hz – 120Hz Définition 3088 x 1440 pixels (QHD+) – Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/12Go Stockage 256Go/512Go/1To Extension Non Caméras arrières Capteur 200MP + UGA 12MP + Téléobjectif X3 10MP + Téléobjectif X10 10MP – Vidéo 4K/60fps 8K/30fps Caméras frontales 12MP (f/2.2) IP68 Oui Batterie 5000mAh Charge rapide 45W (Vendu séparément) Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non – S-Pen Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android OneUI 5.1 / Android 13 Dimensions 163,4 x 78,1 x 8,9 mm – 233 g