Galaxy Watch 6 Classic et Galaxy Watch 6 – Une vidéo complète avec toutes les nouveautés

La Galaxy Watch 6 Classic et la Galaxy Watch 6 sont les deux nouvelles montres connectées de Samsung. Découvrez-les dans notre vidéo.

Nouvel écran plus grand et plus lumineux, bague rotative, bracelet plus Samsung Wallet, les applis Wear OS, nous vous invitons à faire le tour des Galaxy Watch 6 Classic et la Galaxy Watch 6 dans notre vidéo.

En regardant attentivement les deux modèles de Galaxy Watch 6, on s’aperçoit que Samsung a fait évoluer ses montres sur de nombreux points.

Galaxy Watch 6 Classic – Le retour de la bague rotative

Cette cuvée 2023 marque avant tout le retour du modèle Classic. Samsung avait fait l’impasse sur la Galaxy Watch 5 Classic l’année dernière. La Galaxy Watch 6 Classic revient avec sa fameuse bague rotative. C’est un réel plaisir de la retrouver.

Elle est un peu la marque distinctive des montres connectées Samsung. Outre son aspect esthétique, elle se révèle particulièrement pratique pour naviguer dans les menus. La Galaxy Watch 6 Classic existe en deux tailles. Vous avez le choix entre un boitier 43mm ou 47mm. Ce dernier modèle est plus adapté aux gros poignets.

De son côté, la Galaxy Watch 6 joue la carte de la discrétion en se débarrassant de la bague rotative et en réduisant la taille de son boitier. Les deux modèles proposés mesurent 40mm et 44mm. Elle est légère comme une plume. Avec seulement 28,7g, on la sent à peine au poignet.

Un écran avec un luminosité de 2000nits

Les deux montres partagent le même écran. Il est 20% plus grand et 30% plus fin. Samsung a réduit la taille de la bordure noire. La différence est nettement visible quand on la place à côté de l’ancienne version de la montre. Vous pouvez le constater par vous-même dans notre vidéo.

L’autre particularité de cet écran Super AMOLED est sa luminosité. Elle monte jusqu’à 2000nits. C’est le niveau le plus élevé de toute la gamme Galaxy y compris les smartphones.

Un nouveau bracelet

Samsung a repensé le système d’attache du bracelet. Il est encore plus simple qu’avant. Il suffit d’appuyer sur un petit bouton et le bracelet se détache. La procédure est identique pour le remettre. La montre reste compatible avec les bracelets standards.

Wear OS – Les portes ouvertes sur le Play Store

Les Galaxy Watch 6 tournent sous Wear OS. Ce système lui ouvre les portes du Play Store de Google et de ses nombreuses applications. WhatsApp, Spotify, Google Maps, vous avez l’embarras du choix.

Vous n’avez plus besoin de sortir votre smartphone de votre poche, elles fonctionnent toutes sur la montre.

Les Galaxy Watch 6 accueille même Samsung Wallet. Cette appli regroupe en un seul endroit des éléments essentiels comme des cartes de crédit, des cartes d’embarquement, des cartes de fidélité, des coupons, etc.

La Galaxy Watch 6 démarre à 319€ et la Galaxy Watch 6 Classic à 449€

Suivez ce lien pour acheter la Samsung Galaxy Watch 6.

Cliquez sur ce lien pour acheter la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.



Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités