Galaxy Z Flip 4 – Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans notre vidéo

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est disponible. On vous fait découvrir le nouveau smartphone pliable et ses accessoires en détail dans notre vidéo.

Le Galaxy Z Flip 4 est sorti depuis le 26 août 2022. C’est déjà la quatrième génération du smartphone pliable de Samsung. L’effet surprise n’est peut-être plus au rendez-vous mais c’est toujours un véritable petit bijou.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – L’effet Waouh est-il toujours là ?

La firme coréenne fait évoluer le Galaxy Z Flip4 en tenant compte des remarques des utilisateurs. Samsung peaufine son smartphone. Ces améliorations ne sont pas forcément visibles au premier coup d’œil mais elles rendent l’expérience encore plus agréable.

Coque avec revêtement mat, charnière affinée, nouveau widgets, performances, autonomie, photo, Nightographie, accessoires, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Flip 4 dans notre vidéo en attendant un test plus poussé sur IDBOOX.

On peut déjà vous dire que la Hype est toujours là et que le Galaxy Z Flip 4 pourrait presque passer pour un accessoire de mode en plus d’être un objet high-tech de pointe.

Les offres de lancement

Samsung poursuit ses offres de lancement. Du 26 août au 30 septembre minuit, vous bénéficiez pour l’achat d’un Galaxy Z Flip4 jusqu’à 250€ de bonus reprise ou des Galaxy Buds2 offerts (300€ pour le Galaxy Z Fold4), jusqu’à 150€ remboursés sur une Galaxy Watch, des Galaxy Buds ou une sélection d’accessoires et d’un an d’assurance Samsung Care+ offert (Voir conditions).

– Samsung Galaxy Z Flip4

– Samsung Galaxy Z Fold4



Pendant la même période, l’achat d’une Galaxy Watch5 ou d’une Galaxy Watch5 Pro donne droit à 50€ de bonus reprise et à 2 bracelets offerts (un hybride en cuir noir et un extrême sport blanc).

– Samsung Galaxy Watch5