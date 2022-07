Google Maps – 10 Astuces indispensables pour bien l’utiliser

Savez-vous utiliser correctement Google Maps ? On vous propose de découvrir 10 astuces pour l’exploiter à fond.

Google Maps est devenu un outil indispensable pour se déplacer à pieds, en voiture et surtout en voyage. On vous dévoile 10 trucs et astuces indispensables pour ne plus jamais vous perdre. Ces astuces fonctionnent avec les smartphones Android mais aussi l’iPhone.

Comment ajouter une étape à un itinéraire dans Google Maps ?

Vous pouvez calculer un itinéraire d’un point A vers un point B le plus facilement du monde avec Google Maps. L’appli calculera le meilleur trajet et vous proposera plusieurs options.

Si vous devez vous arrêter en chemin ou faire un détour pour une course, Google Maps permet de rajouter une ou plusieurs étapes à votre itinéraire.

-Faites une recherche sur un lieu puis appuyez sur le bouton itinéraire.

-En haut de l’écran de votre smartphone, cliquez sur les trois petits points et sélectionnez ajouter une étape. Vous pouvez ensuite la déplacer en fonction de votre priorité.

Comment utiliser Google Maps hors ligne ?

La fonction hors ligne est indispensable quand vous voyagez à l’étranger et que vous n’avez pas de connexion cellulaire. C’est idéal pour les déplacements en voiture. Google Maps autorise l’enregistrement de cartes. Cette fonction est limitée dans certains pays.

-Recherchez un lieu ou une ville dans Maps.

-Appuyez sur le nom qui apparait au centre de la carte.

-Cliquez sur les trois petits points en haut de l’écran et sélectionnez “Télécharger un plan hors connexion”. La zone est limitée mais vous pouvez en sauvegarder autant que vous le souhaitez pou constituer une carte complète.

Comment avoir les informations en temps réel sur Google Maps ?

Si vous habitez dans une grande ville et plus particulièrement Paris il est de plus en plus difficile de se déplacer en voiture. Google vous livre les infos trafics en temps réel pour éviter les bouchons ou finalement opter pour le vélo.

-Appuyez sur l’icône représentant deux calques superposés juste au-dessus de la boussole.

-Sélectionnez l’option Trafic. Vous allez voir apparaître autour de vous tous les embouteillages, les routes fermées et autres ralentissements.

Comment voir un lieu précis dans Street View sur smartphone ?

Google Maps sur ordinateur permet de découvrir un lieu en live avec Street View. Il suffit de prendre le petit bonhomme dans le coin de la carte et de le déposer sur la carte pour lancer Street View. Il est aux abonnés sur smartphone.

-Pour lancer Street View sur votre téléphone, cliquez sur l’icône avec les deux calques et choisissez Street View.

-Fermez l’écran pop-up et appuyez sur l’endroit que vous souhaitez découvrir sur la carte. Street View va se lancer dans une fenêtre partagée.

Comment trouvez une station essence dans Google Maps ?

L’angoisse de la panne d’essence n’est plus qu’un mauvais souvenir avec Maps. L’appli indique les stations les plus proches de votre position. Si vous faites un road trip aux USA cela deviendra vite indispensable.

-Sous le moteur de recherche, repérez les cartouches avec des catégories restaurants, vêtements, etc.

-Faites les glisser vers la gauche et appuyer sur Plus.

-Descendez en bas du menu et dans la catégorie Services vous verrez apparaître Carburant.

-Cliquez dessus pour faire apparaître les stations essences.

Comment consulter son historique de déplacement ?

Si vous n’avez pas désactivé l’historique de vos déplacements dans votre compte Google, Google Maps les garde en mémoire. Vous pouvez les consulter à tout moment ou les supprimer.

-Cliquez sur l’icône de votre compte dans Maps et sélectionnez Vos trajets.

Vous pouvez consulter tous vos déplacements et les lieux les plus consultés mais aussi les supprimer. Cela peut vous aider à retrouver des informations perdues oubliées sur un lieu de que vous affectionnés.

Comment se souvenir de sa place de parking avec Maps ?

Voilà une option particulièrement utile surtout si vous êtes du genre à errer dans les parkings à la recherche de votre voiture. Maps va vous sauver la vie.

-Activez le GPS.

-Appuyez sur le point bleu qui symbolise votre géolocalisation. Un pop-up va apparaître. -L’un des cartouches en bas de l’écran contient un P.

Il permet d’enregistrer l’emplacement de votre stationnement. Maps place une épingle sur la carte avec la mention “vous êtes garé ici”.

Comment sauvegarder ses adresses favorites dans Google Maps ?

-Recherchez une adresse.

-Lorsque Maps a trouvé le lieu faites défiler vers la gauche le menu qui se trouve en bas de l’écran jusqu’à ce que vous tombiez sur l’option “Enregistrer”.

-Créez une liste privée ou non et enregistrez l’adresse.

Toutes vos adresses sont consultables dans le menu “Enregistrer” en bas de l’écran. Elles sont immédiatement identifiables sur la carte grâce à une épingle ou une étoile jaune si vous avez activé l’option.

Comment partager votre position sur Google Maps ?

Si vous avez rendez-vous avec une personne et que vous souhaitez l’informer dans combien de temps vous serez là, vous avez la possibilité de partager votre position avec elle.

-Activez le GPS.

-Appuyez sur votre profil et sélectionnez l’option Partage de position.

-Choisissez la durée de ce partage puis ensuite le contact avec lequel vous voulez partager ses informations.

-Vous pouvez le sélectionner dans Gmail, vous réseaux sociaux ou votre carnet de contacts. Un lien lui sera envoyé pour suivre votre progression.

Comment trouver des infos sur les transports publics dans Google Maps ?

Maps contient de nombreuses données utiles pour se déplacer dont notamment celles concernant les transports publics.

-Choisissez le lieu où vous rendre et cliquez sur “itinéraire”. Les transports publics sont symbolisés par un petit train. C’est la deuxième option.

-Choisissez l’alternative qui vous convient le mieux et déroulez tout le trajet.

-Maps vous donne de nombreuses informations comme, le prix, l’heure de passage du prochain métro ou bus, la fréquentation et même la température dans les transports, etc.