Hasbro – Des figurines personnalisées avec votre tête imprimée en 3D

Hasbro lance les Sellfie Series, un nouveau service de personnalisation de figurines qui va faire du bruit chez les collectionneurs.

Vous allez pouvoir coller votre tête sur les figurines de vos personnages préférés. Hasbro a noué un partenariat avec la société Formlabs spécialisée dans l’impression 3D.

Le processus est très simple. Il faut dans un premier temps télécharger l’application Hasbo Pulse pour scanner en 3D son visage avec son smartphone. Vous sélectionnez ensuite votre couleur de cheveux. Vous terminez l’opération en sectionnant votre figurine issue des univers Marvel, Power Rangers, G.I. JOE, Ghostbusters ou Star Wars.

Hasbro Sellfie Series – Des figurines à votre effigie

L’ensemble des données est envoyée au centre d’impression 3D Hasbro. Lorsque votre tête est imprimée, elle est assemblée au corps que vous avez choisi. Ces figurines fabriquées en série mesurent 6 pouces de hauteur.

Au vue des photos et des vidéos, la qualité semble au rendez-vous. Les têtes sont ultra réalistes avec des formes et des textures de cheveux différentes. Hasbro pousse même le souci du détail à respecter la teinte de la peau et l’expression que vous avez lors du scan 3D. Ce sont de vraies figurines miniatures à votre effigie.

Imaginez votre tête sur le corps d’un pilot de X-Wing, en Snake Eyes ou en chasseur de fantôme. L’idée est géniale et c’est ultra collector. On ne sait pas si les Selfies Series seront disponibles en France mais on en veut.