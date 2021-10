Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro – Comment obtenir un casque Bose 700 gratuit ? - IDBOOX

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont officiels. Pour l’occasion, Google vous fait un beau cadeau d’une valeur de près de 400€. On vous dit comment en profiter.

Avec les Pixel 6 et Pxiel 6 Pro, Google souhaite s’adresser à un plus large public. Pour séduire les acheteurs, il n’y a rien de mieux que des prix attractifs et des cadeaux.

Pixel 6 et Pxiel 6 Pro – Google vous fait un super cadeau

Google frappe fort de ce côté avec un Pixel 6 à 649€ et un Pixel 6 Pro à 899€. Pour être certaine de vous convaincre, la firme de Montain View ajoute un cadeau qui fera plaisir à vos oreilles.

Pour les précommandes entre le 19 octobre 20h01 jusqu’au 27 octobre 23h59, Google vous offre un casque à réduction de bruit Bose 700. Google ne fait pas de distinction. Cette offre est valable pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le casque Bose 700 a une valeur de 399,95€. C’est un beau cadeau.

Pour profiter de cette offre. Il faut avoir plus de 18 ans, disposer d’une adresse de livraison en France et cette offre est limitée à deux casques par foyer.

Vous devez patienter 14 jours à compter de la date de votre commande pour soumettre votre demande et ne pas dépasser les 45 jours.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Google Pixel 6

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le Pixel 6 Pro

Pixel 6 et Pixel 6 Pro – Tout nouveau, tout beau

Le Pixel 6 dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HSD+. La dalle du Pixel 6 Pro passe à 6,7 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels.

Outre un design entièrement revu, la grande nouveauté des Pixel 6 et Pxiel 6 Pro est sans conteste leur puce Tensor. Développée par Google, elle promet d’être plus intelligente, plus rapide et moins énergivore. Google l’a optimisé pour ses services et pour améliorer l’expérience sur Android. Le processeur est accompagné par 8Go de RAM et 125Go de stockage extensibles. Le Pixel 6 Pro passe à 12Go de RAM.

Google a visiblement appris de ses erreurs, elle a donné un peu plus de souffle à ses batteries. Celle du Pixel 6 possède une capacité de 4614mAh et elle lui confère une autonomie de plus de 24 heures. Celle du Pixel 6 Pr atteint les 5000mah.

Pixel 6

Les nouveaux champions de la photo ?

On trouve à l’arrière du Pixel 6 un appareil photo principal de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12MP. A l’avant, une perforation abrite une caméra Selfie de 8MP.

Le Pixel 6 Pro gagne un capteur de plus. Les caméras de 50MP et 12MP sont rejointes par un téléobjectif de 48MP avec zoom optique X4. Ce module possède un stabilisateur optique d’image. Le capteur avant monte à 11MP.

On a hâte de voir ce que nous réserve Google de ce côté-là.