Google Pixel 6a – Prix, dispo et les différences avec les Pixel 6

Le Google Pixel 6a a été annoncé officiellement lors de la Google I/O 2022 avec plusieurs autres produits. Quelles sont les différences avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Le Google Pixel 6a débarque en France. Contrairement au Pixel 5a qui n’a jamais vu le jour en dehors des Etats-Unis et du Japon, le nouveau smartphone milieu de gamme de la firme de Mountain View sera distribué dans d’autres pays.

Quelles sont les caractéristiques du Pixel 6a ?

Le Pixel 6a partage des caractéristiques avec les Pixel 6 tout en gardant le prix comme principal objectif. Le Pixel 6a est architecturé autour du processeur Tensor développé par Google.

Cette puce gonflée à l’IA devrait lui conférer autant de puissance que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On trouve à ses côtés 6Go de RAM de 128Go de stockage non extensibles.

Parmi les déceptions, on citera son écran OLED de 6,1 pouces qui reste bloqué sur un taux de rafraîchissement de 60Hz contre 90Hz et 120Hz pour les 6 et 6 Pro.

Sa batterie est de 4410mAh. Cette capacité s’annonce un peu moins étendue que celle du Pixel 6 mais c’est toujours plus que le Pixel 5a. Cette batterie devrait lui conférer une autonomie d’une journée.

La photo a toujours été le point fort des smartphones Pixel. On aurait pu s’attendre à ce que le Pixel 6a hérite de la caméra principale 50MP des Pixel 6 et 6 Pro. Google a fait un choix drastique pour limiter le prix. La compagnie repêche le capteur principal du Pixel 5a, lui-même hérité des Pixel 3.

On parle du Sony IMX363 de 12,2MP. Il date de 2018 mais il fait de très belles photos secondé par les algorithmes de Google. Le deuxième capteur est un ultra grand-angle de 12MP IMX386. Le Pixel 6a revient dans le présent avec sa caméra Selfie de 20MP, identique à celle des Pixel 6.

Pour le reste des spécifications, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Pixel 6a – Le Prix et la disponibilité

Le Pixel 6a arrivera dans un premier temps dans une douzaine de pays dont la France. Le smartphone 6/128Go sera vendu en France à 459€. Il existe une seule configuration. Il faudra patienter encore un peu avant de mettre la main sur le Pixel 6a.

Google a annoncé le 6a mais le smartphone n’est pas encore prêt pour le grand bain. Il est annoncé en France pour le début de l’été. Les précommandes débuteront le 21 juillet et il sera disponible dans la foulée le 28 juillet.

Pixel 6a – La fiche technique

Processeur : Google Tensor

RAM : 6Go

Stocakge : 128Go UFS 3.1

Ecran : 6.1” FHD+ (1080×2400, 20:9) OLED, 60Hz, Gorilla Glass 3

Batterie : 4410mAh, 18W

Caméra arrière : 12.2MP f/1.7 grand-angle (77° FoV), 12MP f/2.2 ultra-grand-angle (114° FoV)

Caméra avant : 8MP f/2.0 (84° FoV, fixed focus)

Connectivité :5G, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC

Autres: IP67, lecteur d’empreintes sous l’écran, USB Type-C 3.1 Gen 1, Dual-SIM via eSIM

Dimensions : 152.2 x 71.8 x 8.9 mm, 178g