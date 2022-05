Japan Expo 2022 – Les dates et tout ce qu’il faut savoir !

Japan Expo revient après deux ans d’annulation pour cause de pandémie de Covid-19.



Pour son grand retour le rendez-vous le la Pop Culture nipponne va enchanter les fans avec des nouveautés. Réservez votre entrée forfait 1 jour Cliquez ici forfait 4 jours Cliquez ici

Un nouveau logo

Pour les habitués de la Japan Expo vous voyez que le logo n’est plus le même !

Après 20 ans, le logo de Japan Expo est modifié. L’équipe du festival explique : « Nous avons choisi ce nouveau logo pour accompagner Japan Expo pendant les années à venir. Nous avons sélectionné 3 éléments symboliques du Japon, la Terre de la montagne, l’Eau de l’océan et le Feu du soleil.

La montagne représente le Mont Fuji. l’océan est omniprésent et remet la Terre dans sa condition d’île, et le disque solaire, le Hi no Maru, qui se lève qui sont autant de symboles qui font le Japon dans tous ses aspects.

Nous avons gardé Japan Expo et sa police, pour marquer la continuité dans la nouveauté. »

Amazing !

Pour ce renouveau, Japan Expo innove et accueille Amazing (pas de billet supplémentaire), une manifestation qui fait partie intégrante du festival.

Cette marque est là pour accueillir d’autres invités hors Japon et d’autres activités. Par exemple, les fans de k-pop, de Marvel ou encore d’Harry Potter auront accès à des espaces dédiés où vivre leurs passions à fond !

Le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les livres, le cross-media, la réalité virtuelle… tous les domaines sont concernés, interconnectés et ont autant d’opportunités d’être présentés dans le cadre du festival.

Le Programme

L’édition 2022 promet d’être grandiose. On va pouvoir vivre des moments uniques dans les 141 200m2. Il y a 13 scènes, 3 espaces arts martiaux, 7 expos, 12H de diffusion d’anime, 45 concerts et Showcase, 73 conférences et live drawing et bien d’autres surprises.

Les dates et la billetterie Japan Expo

Japan Expo se déroulera du 14 au 17 Juillet au Parc des expositions de Villepinte. Réservez vos billets d’entrée dès maintenant. Important si vous avez conservé vos billets de l’édition 2020 annulée sans vous les faires rembourser, ceux-ci sont valables ! Réservez votre entrée forfait 1 jour Cliquez ici forfait 4 jours Cliquez ici ou Cliquez ici