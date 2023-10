Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Les prix et les cadeaux pour la préco

Les prix des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro augmentent. Google vous couvre de cadeaux pendant la période de lancement. N’attendez pas où vous allez le regretter.

Google a dévoilé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro nous avons pu les approcher. Ces deux smartphones vont vous faire entrer dans l’ère de l’intelligence artificielle. Google a placé la barre très haut et les prix suivent le mouvement.

Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 sont vendus plus cher que leurs prédécesseurs mais ils apportent beaucoup de nouveautés. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont un concentré d’innovation qui va au-delà du matériel.

Pixel 8 128Go – 799€

Pixel 8 256Go – 859€

Pixel 8 Pro, 128Go – 1099€

Pixel 8 Pro, 256Go – 1159€

Pixel 8 Pro, 512 Go – 1299€

Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Des améliorations au-delà du matériel

Outre l’évolution des caractéristiques techniques, la puce Tensor G3 dopée à l’IA ouvre la porte à de nouvelles expériences. Elle garantit des photos encore plus belles avec un post traitement amélioré. Les retouches photo paraissent encore plus simples et plus magiques.

Grâce à l’IA vous pouvez même transformer des messages vocaux dans n’importe quelle application ou traduire instantanément des messages sans avoir besoin d’être connecté. Ce ne sont que des exemples mais ils donnent un aperçu du potentiel des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

C’est d’autant plus vrai que Google étend ses mises à jour OS et sécurité à 7 ans. En clair vous pourrez garder votre smartphone 7 ans sans craindre qu’il devienne obsolète.

Tous les coloris des Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Vous pouvez voir toutes les couleurs dans nos photos ci-dessous. Le Pixel 8 existe en : Vert Sauge, Rose et Noir et Volcanique.

Google a varié les plaisirs et les coloris pour le Pixel 8 Pro. Le smartphone est disponible en : Bleu Azur, Porcelaine et Noir Volcanique.

Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Tous les prix

Les prix sont en hausse par rapport aux Pixel 7 et au Pixel 7 Pro.

Le Pixel 8 128Go démarre à 799€ tandis que la version 256Go monte à 859€.

Le Pixel 8 Pro est vendu en trois configurations. Elles dépassent toutes la barre des 1000€. Le Pixel 8 Pro 128Go est annoncé à 1099€. Le modèle avec 256Go de stockage est à 1159€. Le Pixel 8 Pro 512Go culmine à 1299€.

Les offres de précommande

Google multiplie les cadeaux pendant la période de précommande. Du 04 octobre 2023 au 12 octobre 2023, vous ne repartirez pas les mains vides.

Si vous achetez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro Google vous offre un abonnement de 6 mois à Google One Premium 2 To et à Fitbit Premium, ainsi que 3 mois d’abonnement à Youtube Premium.

Google joue au Père Noël et va plus loin. Pour l’achat d’un Pixel 8 Pro la nouvelle Pixel Watch 2 est offerte. Si vous optez pour un Pixel 8 vous avez le droit à des écouteurs Pixel Buds Pro offerts.

