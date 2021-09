Honor 50 en Europe avec les services Google Play - IDBOOX

Le Honor 50 marque le grand retour d’Honor en France et en Europe avec les services Google à son bord.

L’heure est enfin arrivée. Honor revient sur le marché des smartphones en Europe. Selon les informations du site WinFuture, il ne faudra pas attendre longtemps puisque le Honor 50 débarquera dans le courant du mois d’octobre. On parie sur la fin du mois.

Le smartphone a fait une apparition sur le hihonor allemand ainsi que sur les sous-domaines italien, français et anglais. Le Honor 50 se présente comme un appareil entre le milieu et le haut de gamme. Il existe en version 6/128Go et 8/256Go et en quatre couleurs.

Honor 50 – La présence des services Google confirmés en France

Le Honor 50 arbore un écran OLED de 6,57 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G.

Côté photo, il embarque une quadruple caméra. Ce module contient un capteur photo principal de 108MP accompagné d’un ultra grand-angle de 8MP et de deux capteurs de 2MP pour la Macro et la profondeur. La caméra Selfie placée dans une petite perforation monte à 32MP.

L’appareil intègre une batterie de 4300mAh compatible avec la recharge rapide 66W. Le plus important est sans aucun doute la présence des services de la firme de Mountain View.

La Honor 50 tourne avec une version complète d’Android 11. Honor va renouer avec les joies de Google Play et de toutes les applications qui y sont disponibles.

La série des Honor 50 comporte également un modèle Pro mais le site WinFuture n’en fait aucune mention. Il dispose d’un écran plus grand de 6,72 pouces et d’une recharge rapide de 100W. Il se distingue également par une double perforation à l’avant pour accueillir un ultra grand-angle.