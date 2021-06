Le Honor 50 Pro+ s’exhibe en vidéo et en photo - IDBOOX

Le Honor 50 Pro+ lâche une série de photos et une vidéo avant sa présentation officielle. Son module photo est impressionnant.

La série se compose de trois modèles avec des caractéristiques différentes. On sait que le Honor 50 tourne avec un processeur Snapdragon 778G, que le modèle Pro possède une meilleure caméra principale et que le 50 Pro+ est doté de 4 capteurs photo et d’une recharge 100W.

C’est plus précisément ce dernier qui est l’objet de cette fuite.

Les Honor 50 doivent être officiellement dévoilés le 16 juin mais certains chanceux ont déjà mis la main dessus. Ils n’ont pas attendu pour poster des photos et des vidéos montrant les smartphones sous tous les angles.

Honor 50 – Trois smartphones dont un flagship

La série 50 est la première qu’Honor sortira en tant que compagnie indépendante. Elle est donc très attendue et les fuites ne manquent pas. Celle-là est de taille et laisse peu de place à la surprise.

Les photos et la vidéo nous dévoilent le Honor 50 Pro+ avec ses 4 caméras. Le module photo est impressionnant. On en profite également pour découvrir les quatre couleurs imaginées par Honor.

Les versions noire et verte paraissent classiques au contraire des deux autres. Le gris joue la carte des paillettes et le dernier se pare des reflets arc-en-ciel.

Les photos nous laissent entrevoir le bas de l’appareil. On distingue la grille du haut-parleur, le port USB-C et le slot pour la carte SIM. Vous remarquerez qu’il n’y a aucune trace du lecteur d’empreintes. Ca n’est pas étonnant pour un smartphone haute de gamme. Il se cache sous l’écran AMOLED.

