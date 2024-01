Honor Magic 6 Lite Test – Un smartphone qui n’a rien de light sauf son prix

Nous avons testé le Honor Magic 6 Lite 5G pendant plusieurs semaines. On vous dit tout dans notre test sans concession. (Test non sponsorisé)

Le Honor Magic 6 Lite est un smartphone milieu de gamme vendu à 399€ et à seulement 299,90€ jusqu’au 24 janvier 2024 pendant la période de lancement. Ce prix très agressif est loin de refléter ses caractéristiques techniques. Cliquez ici

Le Honor Magic 6 Lite témoigne d’une montée en puissance importante par rapport au Magic 5 Lite. Ecran, appareil photo, espace de stockage, batterie, le Magic6 Lite est beaucoup plus performant.

Nous avons mis le smartphone à l’épreuve pour voir s’il tient ses promesses. Découvrez notre verdict dans notre test non sponsorisé.

Honor Magic6 Lite 5G – Un design soigné et tout en finesse

Le Honor Magic 6 Lite reprend les grandes lignes du design de son prédécesseur. Ca n’est pas une mauvaise idée puisqu’il était déjà très réussi. Le smartphone arbore à l’avant un grand écran recourbé avec une surface d’affichage de 92,58%. Les bords noirs sont à peine visibles sur les côtés.

On retrouve à l’arrière la caméra Matrix Ring. Honor a affiné les détails. Le cercle est entouré d’une bague crantée qui lui donne un côté encore plus haut de gamme. A noter également que la forme de cet anneau offre une très bonne stabilité au Magic 6 Lite quand il est posé à plat.

La prise en main du smartphone est très agréable notamment grâce aux bords très arrondis de la coque arrière. Le Honor Magic 6 Lite est fin et léger. Il fait 7,98mm d’épaisseur et avec ses 185g, il se glisse facilement dans une poche.

Autre petit détail qui fait plaisir, le revêtement satiné de la coque arrière ne marque pas les traces de doigts. Le lecteur d’empreintes placé sous l’écran est réactif mais il est placé un peu bas à notre goût.

Un écran incurvé splendide

Le Magic 6 Lite accueille un grand écran incurvé de 6,78 pouces. Honor a opté pour une dalle AMOLED avec une résolution 1,5K (1200 x 2652 pixels). C’est rare sur cette gamme de prix. La qualité de l’image est excellente mais on pouvait s’y attendre sur une dalle AMOLED.

Les couleurs sont riches et éclatantes. Regarder un film ou des photos est un vrai plaisir. Vous pourrez admirer cet écran aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Les pics de luminosité atteignent 1200 nits. L’écran reste lisible même avec une forte luminosité.

Le Honor Magic6 Lite prend en même temps soin de vos yeux. Gradateur PWM 1920 Hz, réduction de la lumière bleue, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, il intègre différentes technologies qui diminuent la fatigue oculaire.

Un écran qui résiste aux chocs

L’écran du Honor Magic 6 Lite nous réserve une dernière surprise. Cette dalle est à toutes épreuves ou presque. Elle est ultra résistante grâce à la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop. L’écran est constitué de plusieurs couches qui absorbent les chocs.

Lors de la présentation en avant-première du smartphone, Honor avait transformé une salle en atelier de bricolage pour nous prouver sa résistance. Nous avons enfoncé des clous avec le smartphone. Le Honor Magic 6 Lite n’a pas eu une seule égratignure. La preuve dans notre vidéo. C’est assez incroyable.

Au quotidien, il résiste à une chute de 1,5 mètre de hauteur sous 10 angles différentes. Il ne se rayera pas non plus s’il rencontre votre trousseau de clefs au fond de votre sac.

Honor Magic 6 Lite, le smartphone avec un écran ultra résistant qui peut se transformer en marteau. Incroyable ! Il arrive rapidement en France. #HonorMagic6 #honormagic6lite#Honor @Honor_FR pic.twitter.com/Xf28lCJWOu — IDBOOX (@IDBOOX) January 3, 2024

Des performances au top

Le Honor Magic6 Lite est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4nm. On trouve à ses côtés 8Go de RAM et 256Go de stockage. Le smartphone se montre véloce. Ce processeur est la star des smartphones milieu de gamme. Il affronte tous les gros jeux 3D sans souci.

Le jeu Genshin Impact se lance avec des graphismes et la fréquence d’image réglés sur le niveau faible. Le jeu reste fluide même avec un grand nombre d’animation à l’écran. Vous pouvez pousser les graphismes jusqu’au niveau moyen sans ressentir de ralentissement.

Autre bon point, le smartphone ne chauffe pas même après 30 minutes jeu.

Du côté du son, le Honor Magic 6 Lite est doté de deux haut-parleurs. Celui du haut qui sert aussi d’écouteur est naturellement moins puissant ce qui déséquilibre le son. Mise à part ce détail, ils diffusent au global un son puissant.

Une autonomie longue durée

Une batterie de 5300mAh remplace celle de 5100mAh du Magic 5 Lite. Elle permet au Magic 6 Lite de tenir jusqu’à 2 jours si vous êtes économe. Lors de notre test nous sommes plutôt sur des durées qui varient entre 1 jour et 1,5 jour en fonction de votre consommation de jeux vidéo. C’est une belle performance.

Selon DXomark elle permet de profiter de 21 heures de lecture vidéo, de 12 heures de jeu ou de 13 heures de navigation sur les réseaux sociaux en extérieur avec une seule charge.

A titre d’exemple, une partie de Genshin Impact de 30 minutes consomme 5% d’énergie. La moyenne des autres smartphones se situe en général à 5% pour 20 minutes de jeu.

La batterie est compatible avec la SuperCharge Honor 35W. Elle se recharge à 100% en 81 minutes. Le chargeur n’est pas inclus dans la boite.

Cette batterie se distingue également par une très bonne résistance dans le temps. Elle conserve 80% de sa capacité même après 1000 cycles de charge.

Un appareil photo 108MP

Le Honor Magic 6 Lite embarque un appareil photo avec trois caméras. Il échange la caméra principale 64MP du Magic 5 Lite contre un capteur 108MP. Les deux autres capteurs nous ramènent à la réalité.

L’Ultra grand-angle de 5MP et l’objectif Macro de 2MP nous rappellent que nous n’avons pas dans les mains le Magic 6 Pro. Ils ne brillent pas par leur efficacité mais heureusement le capteur 108MP rattrape l’ensemble.

Vous aurez le choix entre capturer des photos en 12MP ou en 108MP. Dans le premier cas les couleurs sont plus riches et les contrastes plus poussés. La luminosité est moins bien gérée avec le mode 108MP et les photos paraissent plus fades. Le mode 12MP vous donnera pleine satisfaction de jour.

Les couleurs sont réalistes et le niveau de détail est élevé. Le capteur fait preuve d’une bonne gestion de la lumière et du contre-jour.

Le capteur 108MP offre au Magic 6 Lite un zoom X3 efficace. L’image est propre avec un beau piqué. Le zoom monte jusqu’à un grossissement X8. L’image reste propre mais on perd en précision. On s’en aperçoit dès qu’on agrandit la photo. Les lignes s’estompent et les détails se font plus rares.

Portrait, ultra grand-angle et photos de nuit

Le mode Portrait est efficace mais la détection des visages est capricieuse. Mis à part cela le détourage est propre mais l’effet de profondeur n’es pas assez marqué.

Passons rapidement sur l’Ultra grand-angle. Les photos sont surexposées et il y a du flou partout. Seul le centre de la photo paraît net. Consolons-nous avec une distorsion quasiment inexistante.

Le Honor Magic 6 Lite s’en sort très bien dans des conditions de faible luminosité. Le Mode Nuit est efficace en intérieur comme en extérieur. Le smartphone ne dénature pas les photos. Il conserve des couleurs proches de la réalité et ne force pas sur la luminosité. Il intensifie les contrastes et révèle les zones sombres.

Le Magic 6 Lite fait preuve d’une bonne gestion des éclairages. On lui reprochera tout de même un temps de pause long qui nécessite de rester immobile pour ne pas avoir une photo floue.

Ce qu’on en pense

Le Honor Magic 6 Lite est un incontournable du segment milieu de gamme. Tout n’est pas parfait mais il vous en donnera pour votre argent. Design soigné, écran AMOLED somptueux, résistance hors normes, autonomie étendue, processeur performant, il possède de nombreux arguments pour vous séduire.

Il trébuche juste sur la photo. Son capteur principal 108MP est efficace de jour comme de nuit mais les autres capteurs sont anecdotiques.

Le Honor Magic 6 Lite est la représentation parfaite du mot polyvalent avec en plus une robustesse rarement vue sur un smartphone classique. Le Honor Magic 6 Lite 5G s’impose comme une incontournable dans le segment milieu de gamme.

Avec le Honor Magic 6 Lite toutes vos angoisses de faire tomber votre smartphone vont s’envoler et en plus il est à seulement 299,90€ jusqu’au 24 janvier 2024 avec le code AM6LC100. Il passe ensuite à 399,90€ avec 256Go de stockage. Vous obtenez aussi HONOR Choice Earbuds X5 (Offert d’une valeur de 49,9€). Pour bénéficier de cette méga offre suivez ce lien !



7.4 TOTAL SCORE Le Honor Magic 6 Lite est un incontournable du segment milieu de gamme. Tout n’est pas parfait mais il vous en donnera pour votre argent. Design soigné, écran AMOLED somptueux, résistance hors normes, autonomie étendue, processeur performant, il possède de nombreux arguments pour vous séduire. Il trébuche juste sur la photo. Son capteur principal 108MP est efficace de jour comme de nuit mais les autres capteurs sont anecdotiques. Le Honor Magic 6 Lite est la représentation parfaite du mot polyvalent avec en plus une robustesse rarement vue sur un smartphone classique. Le Honor Magic 6 Lite 5G s'impose comme une incontournable dans le segment milieu de gamme. Design 7 Ecran 8 Performances 7 Autonomie 8 Photo 7 PROS Ecran AMOLED 120Hz incurvé

Ecran AMOLED 120Hz incurvé Ultra, ultra résistant

Ultra, ultra résistant Processeur performant et polyvalent

Processeur performant et polyvalent Autonomie de compétition

Autonomie de compétition Capteur 108MP efficace

Capteur 108MP efficace Le prix CONS Les capteurs photo pas équilibrés

Les capteurs photo pas équilibrés Recharge seulement 35W

Recharge seulement 35W Pas de chargeur dans la boite

Pas de chargeur dans la boite ...

Honor AMgic6 Lite 5G – La fiche technique complète