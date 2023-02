Honor Magic5 Lite – 2 jours d’autonomie et un excellent rapport qualité / prix

Le Honor Magic 5 Lite 5G vient bousculer le segment d’entrée / milieu de gamme avec de sérieux atouts. On fait le tour du smartphone.

Difficile de se démarquer sur ce segment mais le Honor Magic5 Lite réussit ce tour de force grâce à un bon rapport qualité / prix, un design digne d’un appareil premium et une autonomie largement au-dessus de la moyenne. Honor Magic5 Lite 6/128Go est à 379,90€ et bénéficie d’une offre de précommande Cliquez ici

Une batterie de 5100mAh pour 2 jours d’autonomie

L’un des principaux atouts du Honor Magic 5 Lite est son autonomie longue durée. Grâce à une batterie de 51000mAh, le smartphone peut être utilisé pendant deux jours sans passer par la case recharge.



Avec une telle autonomie, l’angoisse de la batterie vide à la fin de la journée s’envole. Recharger son smartphone chaque jour n’est plus une fatalité.

La batterie 5100 mAh du Magic5 Lite est associée à la technologie d’économie d’énergie intelligente de Honor, fournissant une alimentation continue jusqu’à deux jours d’utilisation. Elle permet par exemple, de visionner 24 heures de vidéo Youtube, ou d’écouter 29 heures de musique.

Le Honor Magic 5 Lite assure aussi quand vient l’heure de la recharge. Le smartphone est compatible avec la SuperCharge Honor 40W. Il récupère une autonomie de 12,5 heures de lecture vidéo en 30 minutes.

Un design soigné dans les moindres détails

Les points forts du Honor Magic5 Lite ne se limitent pas à son autonomie.

Honor n’a pas négligé son apparence malgré les contraintes imposées par sa généreuse batterie de 5100mAh. C’est un poids plume avec un châssis particulièrement fin. Le Honor Magic5 Lite fait 7,9mm d’épaisseur et pèse seulement 175g. Honor a pris soin de chaque détail notamment de son écran.

Le smartphone intègre un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec les bords incurvés. Le ratio corps / écran atteint 93%. La dalle possède un taux de rafraîchissement de 120Hz et un niveau de luminosité de 800nits. C’est peu courant sur cette gamme de smartphones. Une telle luminosité garantit une utilisation au soleil sans problème.

Un appareil photo Matrix Star

Le reste des caractéristiques est à la hauteur de son apparence. Son appareil photo arrière reprend le design emblématique des smartphones haut de gamme de la marque. Ce cercle symétrique, appelé cette fois Matrix Star accueille trois caméras.

Le module photo rassemble un capteur principal de 64MP, un ultra grand-angle de 5MP et un objectif Macro de 2MP. A l’avant, la caméra Selfie est de 16MP.



Le Honor Magic5 Lite ne manque pas non plus de puissance puisqu’il possède un processeur 5G dernière génération. Le smartphone tourne avec une puce Qualcomm Snapdragon 695 accompagnée de 6Go de RAM et de 5Go de RAM virtuelle. La capacité du disque dur quant à elle, est de 128Go.

L’arrivée du Honor Magic5 Lite est une bonne surprise qui conviendra aux budgets serrés tout en proposant un appareil de qualité !

Honor Magic5 Lite – Le prix et les offres de précommandes

Le Magic5 Lite 6/128Go est à 379,90€. Il sera en vente le 21 février 2023 et bénéficie d’une offre de précommande intéressante. Pour tout achat, un bracelet Honor Band 7 est offert ainsi que 30€ de réduction si vous passez par le site hihonor.com.

Suivez ce lien pour acheter le Honor Magic5 Lite 6/128Go à 379,90€ et profiter de l’offre de précommande, un bracelet Honor Band 7 offert + 30€ de réduction.

Article sponsorisé