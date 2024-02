Honor Magic 6 Pro – Comment suivre l’évènement Honor du MWC 2024 ? Toutes les infos

Honor sera présent au MWC 2024 et présentera plusieurs produits dont le très attendu Honor Magic 6 Pro.

IDBOOX sera présent à Barcelone mais vous pourrez suivre l’évènement retransmis en direct comme si vous étiez avec nous. Voici les informations.



La keynote HONOR au MWC de Barcelone se déroulera ce dimanche 25 février 2024 à 13h30. Lors de cet évènement, la marque présentera ses nouveautés et ses avancées en termes d’intelligence artificielle.

La conférence sera retransmise en direct, et accessible à toutes et tous, à partir de 13h30.

Pour vous connecter cliquez ici afin de suivre ce grand évènement en direct live !

Et en attendant nous avons sélectionné quelques posts de la marque qui dévoilent petit à petit le Honor Magic6 Pro et la tablette Honor Pad 9/

Suivez-nous aussi dimanche sur X pour un Live Tweet.

Un #HONORMagic6 Pro géant protège la Tour Eiffel… ? 🤔 Même si vous laissez tomber la balle, l’écran HONOR NanoCrystal Shield le protégera de toutes égratignures. 📱💎 #DiscoverTheMagic #MWC24 #HONORMWC2024 pic.twitter.com/ftZXHdcC7y — HONOR France (@Honor_FR) February 16, 2024

Un #HONORMagic6 Pro géant entre en gare au Royaume-Uni… ? 🤔

Observez la magie prendre vie, avec le système de caméra Falcon Capture de HONOR. Capturez vos clichés comme par enchantement. 🚂✨#DiscoverTheMagic #MWC24 #HONORMWC2024 pic.twitter.com/IzKNI07vY1 — HONOR France (@Honor_FR) February 14, 2024

Saisissez vos futurs Magic Moments grâce à la Caméra Falcon 2.0 du #HONORMagic6Pro #DiscoverTheMagic pic.twitter.com/Wu6H5HBkAq — HONOR France (@Honor_FR) February 22, 2024