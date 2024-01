Honor Magic V2 – Un concentré de technologies pour un prix très attractif

Le Honor Magic V2 sort en France et avec lui Honor souhaite démocratiser les smartphones pliants. Avec un tel prix, vous allez forcément en vouloir un.

Honor débarque en France et en Europe sur le marché des smartphones pliants avec le Magic V2.

Honor Magic V2 – Un prix qui se plie en quatre pour vous

Le constructeur veut faire bouger les lignes avec ce concentré de technologies proposé à un prix très attractif.

Honor Magic V2 est à 1999.90€ mais pour le lancement son prix tombe à 1399.90€.

Du 26 janvier au 14 février si vous commandez un Honor Magic V2 vous économisez 600€. Vous recevez en plus, une magnifique une enceinte Marshall Stanmore III d’une valeur de 399€ Suivez sur lien pour précommander.

Magic V2 – Le smartphone pliant le plus fin au monde

Cet incroyable Honor Magic V2 va vous faire redécouvrir et surtout aimer les smartphones pliants.



Le smartphone Honor Magic V2 adopte un format livre avec deux grands écrans OLED 120Hz. L’écran pliant mesure 7,92 pouces et la dalle extérieure 6,7 pouces. Son format le rend très agréable à utiliser qu’il soit ouvert ou fermé.

Avec de tels écrans, le Magic V2 est pourtant le smartphone pliant le plus fin au monde. Il mesure 9,9mm d’épaisseur plié. Le smartphone ne dépasse pas 4,7mm lorsqu’il est ouvert. Il n’est pas plus épais que deux pièces de 1€, posées l’une sur l’autre.

Honor Magic V2 peut aussi se vanter d’être le smartphone pliant le plus léger du marché. Il pèse 231g et contrairement à ses concurrents, il ne donne pas l’impression de transporter une brique dans sa poche.

Un smartphone qui ne vous laissera pas tomber

Cette prouesse est en partie due à sa charnière imprimée en 3D en Titane. Elle est super légère mais aussi très résistante. Elle résiste jusqu’à 400 000 pliages selon les tests effectuées par SGS.

Honor réussit un autre tour de force en glissant dans son smartphone une batterie Silicon-carbon de 5000mAh de la taille d’une carte de crédit. Elle lui offre une autonomie étendue d’une journée entière ou de 14 heures de lecture vidéo. Vous craquez ? C’est par ici !

Article sponsorisé