Les BD lauréates du Festival de la bande dessinée d’Angoulême

Retrouvez le palmarès complet de la 51e édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Pour cette édition 2024, 12 prix baptisés les Fauves d’Angoulême ont été remis à des auteurs qui excellent dans leur genre.

Le palmarès officiel du FIBD

PRIX KONISHI

Odilon GREVET reçoit ce prix pour la traduction de Bokko/Stratège T.1 (Vega-Dupuis).

PRIX RENÉ GOSCINNY

A Julie BIRMANT pour Dalí – 1 – Avant Gala. Dessin de Clément OUBRERIE (Dargaud).

PRIX RENÉ GOSCINNY – JEUNE SCÉNARISTE

Simon BOILEAU pour La Ride Dessin de Florent PIERRE (Dargaud)

FAUVE JEUNESSE

L’incroyable mademoiselle Bang ! de Yoon-Sun PARK (Éditions Dupuis)

FAUVE SPECIAL DU GRAND JURY JEUNESSE – EX ÆQUO

Bâillements de l’après-midi – Tome 1 de Shin’ya KOMATSU. Traduction de Aurélien ESTAGER. (Éditions IMHO).

Les Petites Reines de Magali LE HUCHE. D’après le roman de Clémentine BEAUVAIS. (Éditions Sarbacane)

FAUVE POLAR SNCF VOYAGEURS

Contrition de KEKO (dessinateur) ; Carlos PORTELA (scénariste). Traduction d’Alexandra CARRASCO (Denoël Graphic).

Le prix FAUVE BANDE DESSINÉE ALTERNATIVE

Aline de Ik Ben Aline. (Hollande)

ÉCO-FAUVE RAJA

Frontier de Guillaume SINGELIN (Label 619 / Rue de Sèvres)

Prix FAUVE PATRIMOINE

Quatre Japonais à San Francisco (1904-1924) de Henry Yoshitaka KIYAMA. Traduction de Numata MUTSUKO (Onapratut / Le Portillon).

PRIX DU PUBLIC FRANCE TÉLÉVISIONS

Des maux à dire de Beatriz LEMA. Traduction de Jean-Marc FRÉMONT(Éditions Sarbacane).

Le FAUVE DES LYCÉENS

Le visage de Pavil de Jérémy PERRODEAU (Éditions 2024).

FAUVE RÉVÉLATION

L’homme gêné de Matthieu CHIARA (L’Agrume)

FAUVE DE LA SÉRIE

The nice house on the lake T.2 de Álvaro MARTÍNEZ BUENO (dessinateur) ; James TYNION IV (scénariste). Traduction de Maxime LE DAIN (Urban Comics).

FAUVE SPÉCIAL DU JURY

Hanbok T.1 de Sophie DARCQ (L’Apocalypse)

FAUVE D’OR – MEILLEUR ALBUM

Monica de Daniel CLOWES. Traduction de Jacques BINSZTOK. (Delcourt)

Découvrez nos chroniques BD cliquez ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités