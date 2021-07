Huawei FreeBuds 4 Test – Des écouteurs bouton avec un ANC ça donne quoi ? - IDBOOX

Huawei sort en France les écouteurs FreeBuds 4. Nous les avons testés. Découvrez notre avis. (test non sponsorisé)

Les Huawei FreeBuds 4 sont des écouteurs bouton équipés d’un système de réduction de bruit active. Ce mariage peut sembler étonnant. On vous dit s’il a de l’avenir dans notre test.

Huawei FreeBuds 4 – Ergonomie et design

Les FreeBuds 4 reprennent la forme de leurs prédécesseurs. Ces écouteurs sans fil ne sont pas des intra-auriculaires comme proposent la majeur partie des constructeurs.

Huawei conserve un format bouton. Ils ont comme particularité de ne pas posséder d’embout en silicone qui pénètre dans le conduit auditif. Ca les rend très agréables à porter sur la durée d’autant plus qu’ils sont très légers. Ils pèsent seulement 4,1g chacun.

Leur forme pourrait faire penser qu’ils ne sont pas vraiment adaptés au sport. Absolument pas, ils sont certifiés IPX4 et tiennent très bien dans le creux de l’oreille. Vous pourrez aller courir avec sans aucun problème.

Le boitier de recharge est également un poids plume avec 38 g sur la balance. Grâce à sa forme ovale et plate, il se glisse dans n’importe quelle poche.

Les écouteurs existent en blanc et en gris. Nous avons reçu le modèle gris. A noter que les écouteurs sont brillants et que le boitier est mat. Il ne marque pas les traces de doigts.

Installation et commandes

Huawei n’a toujours pas retrouvé le droit d’utiliser les services Google alors l’installation demande un peu plus de manipulation que d’habitude. Il faut installer l’application Huawei AI Life pour appairer les écouteurs avec son smartphone.

L’application disponible sur le PlayStore n’est plus mise à jour il faut donc aller la chercher sur la Huawei AppGallery.

Commencez par installer le store de Huawei en passant uniquement par leur site. Vous aurez ensuite accès à la dernière version d’AI Life qui intègre les FreeBuds 4.

Pour appairer les écouteurs, appuyez sur le bouton qui se trouve sur le côté du boitier. Il est très discret et on peut facilement le manquer. La détection va se faire en quelques secondes. Les FreeBuds 4 sont prêts à l’emploi. L’AppGallery peut être désinstallée si vous n’en n’avez plus besoin.

L’Appli AI Life vous donne accès à quelques réglages dont la personnalisation des commandes. Elles sont limitées mais on n’a pas besoin de plus. Les écouteurs ont par défaut les mêmes fonctions mais on peut le changer.

Deux tapes permettent de répondre à un appel et de raccrocher, de lire un morceau et de mettre en pause, de passer à la chanson suivante ou d’activer l’assistant vocal. Un balayage vers le haut ou le bas gère le volume. Un appui long active ou désactive l’ANC.

Ces gestes sont intuitifs et faciles à réaliser grâce à la large zone tactile qui recouvre les tiges des écouteurs.

La qualité audio

L’effet spatial est très marqué. Les voix et les aigus se détachent. Elles prennent légèrement le dessus sans écraser les basses très présentes. Ces dernières paraissent parfois un peu sourdes mais dans l’ensemble les écouteurs produisent un son enveloppant avec un sentiment de puissance.

Les FreeBuds 4 offrent un son qui flattera la majorité des oreilles mais qui manque un peu de corps.

L’application AI Life offre quelques réglages. Il n’y a pas de vrai égaliseur mais des options pour gérer la qualité du son avec une amplification des basses ou des aigus.

On vous conseille de rester avec les réglages par défaut. Dans les deux cas, ils distordent complètement le son et les morceaux deviennent inaudibles.

Les FreeBuds 4 intègrent un système de réduction de bruit active. L’ANC compense leur forme bouton qui les prive d’une isolation passive supplémentaire.

Huawei annonce un système de réduction de bruit intelligent qui s’adapte à la forme intra-auriculaire de votre oreille. Il choisit ensuite parmi une variété de modes d’annulation du bruit pour diminuer les sons de basse fréquence.

Dans un premier temps, l’activation de cette option donne plus d’ampleur au son. Pour ce qui est de son efficacité, l’ANC montre vite ses limites.

Vous entendrez très faiblement une personne qui vous parle dans un bureau mais il ne réussira par à faire taire le bruit de la circulation dans la rue. Elle demeure parfaitement audible. L’ANC ne pourra pas en faire plus malgré son intelligence.

Les écouteurs se montrent plus performants pour les appels grâce à ses micros et un son de qualité HD activable dans l’appli. Ils atténuent les bruits de fonds et restituent une voix claire.

Les Huawei FreeBuds 4 intègrent une autre option intéressante. Il est possible de les connecter à deux appareils en même temps et passer de l’un à l’autre.

L’autonomie

Huawei parle de 4 heures d’autonomie en lecture audio. C’est sans compter sur l’ANC qui se montre très vite indispensable. Dans ces conditions, il faut plutôt compter sur 2,5 heures d’autonomie voir moins si vous les utilisez également pour les appels vocaux.

Les batteries de 30mAh incluses dans les écouteurs ne peuvent pas faire mieux. C’est assez peu.

Heureusement le boitier vient à leur rescousse. Avec l’ANC activé, les écouteurs se rechargent en moins d’une heure. Il faut patienter une heure complète pour le boitier. Celui-ci est compatible avec la recharge à induction.

Ce qu’on en pense

Les Huawei FreeBuds 4 possèdent des qualités qui sont malheureusement balayées par certaines faiblesses handicapantes. On apprécie leur forme bouton et leur confort.

C’est une force mais c’est loin d’être un bon point pour l’isolation. Elle est quasiment inexistante dans un environnement bruyant. Cela ruine tous les efforts de l’ANC qui montre pourtant son potentiel dans un espace plus calme en supprimant tous les bruits éloignés.

Parmi les autres points positifs, on citera une qualité sonore plus que correcte qui ne manque pas de puissance et le mode multipoint.

La faible autonomie vient une nouvelle fois faire pencher la balance dans l’autre sens.

Au final, les Huawei FreeBuds 4 sont simples et agréables à utiliser mais l’ANC qui aurait pu faire sa force n’est pas au rendez-vous tout comme l’autonomie.

Les Huawei FreeBuds 4 sont vendus à 149€. Cliquez sur ce lien pour les acheter. Il existe également en ce moment un pack avec un bracelet connecté Huawei Band 6 pour le même prix. Cliquez sur ce lien pour acheter le pack.