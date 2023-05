Huawei P60 Pro Test – Un smartphone qui se rapproche un peu plus d’un appareil photo pro

Huawei sort le P60 Pro et continue d’améliorer les capacités photo de ses smartphones. On vous dit tout dans notre test.

Nous avons reçu le P60 Pro avant sa sortie. Huawei repousse les limites de son smartphone au niveau de la photo. Découvrez les dernières nouveautés concoctées par Huawei dans notre test non sponsorisé.

Huawei P60 Pro – Design et ergonomie

Le Huawei P60 Pro adopte un nouveau design. Son écran mesure 6,67 pouces. Il est légèrement recourbé sur les côtés et il est entouré d’un fin cadre noir uniforme. La large encoche disparaît pour laisser la place à une petite perforation.

On reste sur un smartphone grand format mais ses dimensions sont légèrement plus petites que celles du Mate 50 Pro. Il pèse 200g et il mesure : 161 x 74.5 x 8.3mm. Ces petits ajustements le rend plus agréable à manipuler d’une seule main.

A l’arrière, l’appareil photo change de forme. Il est composé de trois caméras posées sur une plaque rectangulaire. Le capteur principal est placé au centre dans un cercle démesuré. Il déborde de l’îlot photo pour lui donner un aspect encore plus impressionnant. L’ensemble est très graphique.

Le module photo dépasse de 3mm de la coque ce qui déstabilise fortement le smartphone quand il est à plat. La protection fournie dans la boite corrige le problème.

Huawei propose deux modèles avec des looks complétement différents. La première version reproduit la texture nacrée d’une perle. Elle a été baptisée Rococo en référence au style du XVIIIème siècle. Chaque smartphone est unique. Aucun P60 Pro n’a le même motif. C’est un design assez clivant. On aime ou on déteste.

On doit vous avouer que notre préférence va à l’autre modèle plus chic. Le deuxième est plus sobre mais tout aussi technique. La coque est noire scintillante. Huawei a mis au point un revêtement qui ne marque absolument pas les traces de doigts.

L’écran

L’écran du P60 Pro reprend les caractéristiques de celui du Mate 50 Pro. La dalle mesure 6,67 pouces avec un résolution 1220 x 2700 pixels. Elle est basée sur une technologie OLED avec un taux de rafraichissement adaptatif. Dépourvu de LTPO, il oscille seulement entre 60Hz et 120Hz.

Son niveau de luminosité atteint 1000nits. Grâce à cela, vous n’aurez aucun problème à l’utiliser en extérieur et même en plein soleil. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, l’écran est parfaitement lisible même sous un soleil de plomb.

Concernant les couleurs, elles tirent un peu trop vers l’orangé à notre goût. Les réglages permettent de ramener les blancs vers des nuances plus froides.

A noter que l’écran est protégé par une couche de verre Kunlun mis au point par Huawei pour remplacer le Gorilla Glass.

Cet écran abrite le lecteur d’empreintes. Le scanner est placé un peu bas surtout si vous avez de grandes mains mais il est très réactif.

Les performances

Le Huawei P60 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 mais il est toujours dépourvu de 5G. Il faut se contenter d’une connexion 4G. Le smartphone n’échappe pas aux sanctions américaines.

Le P60 Pro profite tout de même de toute la puissance du processeur de Qualcomm. Cette puce est accompagnée par 8/12Go de RAM et 256/512Go de stockage.

Le smartphone ne souffre d’aucun ralentissement même avec les jeux vidéo 3D à conditions que vous trouviez des fichiers apk. Les smartphones Huawei sont privés du Google Play Store. L’ AppGallery possède de nombreuses applications mais les jeux se font plutôt rares. Vous devrez donc aller à la pêche aux fichiers apk pour jouer avec les derniers titres tendance.

Vous pourrez profiter de deux vrais haut-parleurs. Placés sur la tranche, ils restituent un son clair et puissant.

L’autonomie

Le Huawei P60 Pro cache sous sa coque une batterie de 4815mAh. Sa capacité est un peu plus imposante que celle du Mate 50 Pro. Cette batterie confère au P60 Pro une autonomie de plus ou moins 1,5 jour. L’absence de 5G aide à économiser de la batterie. Comme d’habitude cette durée variera plus ou moins en fonction de votre utilisation.

Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 88W et la recharge sans fil 50W. Le smartphone récupère 100% de batterie en 32 minutes. Le bloc est livré dans la boite et Huawei a eu la bonne idée de mettre dessus une double connectique USB et USB-C.

Un triple appareil photo novateur

Le Huawei P60 Pro intègre un appareil photo constitué de trois caméras. Sa composition diffère une peu de celle du Mate 50 Pro que nous avons testé dernièrement.

Le module rassemble un capteur principal 48MP avec une ouverture mécanique ajustable et un OIS, un ultra grand-angle de 13MP et un objectif téléphoto de 48MP avec un zoom optique x3,5 et un OIS.

Il n’y a pas de doute le P60 Pro sait faire de très belles photos de jour comme de nuit. Les photos sont contrastées avec des couleurs riches et naturelles. La netteté et le niveau de détail sont impressionnants.

La qualité est au rendez-vous que le ciel soit blanc, avec une très forte lumière ou avec un soleil couchant. Le P60 Pro fait face à toutes les situations. Vous avez plusieurs exemples ci-dessous.

Ultra grand-angle, portrait et zoom

L’ultra grand-angle est à la hauteur du capteur principal. Le traitement des couleurs ne varie pas et il réussit à conserver un niveau de luminosité équivalent. L’effet de déformation est limité. Il y a juste un sentiment d’aspiration au centre et une perte de détails dans les coins de la photo.

Le mode portrait est déconcertant. Les détourages sont précis mais il n’est pas possible d’ajuster le niveau du flou d’arrière-plan. L’appareil applique juste un léger effet Bokeh qu’il n’est pas non plus possible de modifier à postériori. Le P60 Pro privilégie l’aspect naturel du cliché.

Le Huawei P60 Pro dispose d’un zoom optique x3,5 et peut monter en numérique jusqu’à un zoom X100. Dans le premier cas le piqué des clichés est impressionnant. La précision des détails diminue avec le zoom X10 mais les clichés restent de bonne qualité. Au-delà, on entre dans le domaine du gadget avec des contours flous et un rendu difficilement exploitable.

Les photos de nuit

Le P60 Pro excelle dans des conditions de faible luminosité et plus particulièrement la nuit. Huawei a amélioré les capacités de son smartphone à capter la lumière. Le constructeur nous donne quelques points de comparaison : X3 par rapport au P50 Pro et X2,3 par rapport au Mate 50 Pro, X1,7 par rapport à l’iPhone 14 Pro.

Comme une démonstration vaut mieux que des chiffres vous pouvez constater ses aptitudes sur les photos ci-dessous. Le smartphone maîtrise parfaitement la lumière tamisée d’un coucher de soleil. Les couleurs sont chaudes et naturelles. Vous remarquerez la précision des détails sur la pierre.

Le P60 Pro ne vous décevra pas non plus à la nuit tombée. Il sait parfaitement gérer les scènes complexes avec différentes sources de lumières statiques ou mouvantes.

Le smartphone réussit à reproduire avec fidélité ce que vous voyez tout en supprimant le bruit et en conservant un bon niveau de détail. Dernière surprise, vous pouvez utiliser le zoom avec le mode nuit.

Un capteur photo avec ouverture mécanique

Pour aller plus loin que le mode automatique, le P60 Pro dispose d’un mode Ouverture. Le smartphone possède un système d’ouverture mécanique comme sur les vrais appareils photo. Vous pouvez ajuster l’ouverture de l’objectif de F1.4 à F4 en fonction des scénarios.

Il faut savoir que plus le chiffre est faible et plus l’ouverture est grande. Si l’ouverture est grande, l’appareil captera beaucoup de lumière. L’ouverture ne joue pas uniquement sur la luminosité, elle impacte également la netteté des photos ou l’effet de profondeur.

Une ouverture F1.4 permet d’obtenir des couleurs plus contrastées et moins de bruit sur des photos en faible luminosité. Réglé sur une ouverture F2.0, le smartphone restitue un niveau de détails plus élevé et une précision accrue sur les photos de jour. Une ouverture F4.0 rendra par exemple une photo de groupe plus claire et plus nette avec une profondeur de champ plus grande.

Les photos ci-dessous ont été prise avec une ouverture allant de F1.4, F2, F2.8, F4.

Une ouverture qui varie entre F0.95 et F16

Ce système mécanique d’ouverture est doublé d’un système ouverture virtuelle qui va encore plus loin. Il oscille entre F0.95 et F16. Il comporte en tout 18 niveaux d’ouverture. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat vous pouvez même modifier l’ouverture à postériori.

Un diaphragme plus fermé implique un temps de pause plus long. Si vous passez en F4.0, il faudra donc rester immobile quelques secondes pour ne pas se retrouver avec une photo floue. C’est parfois un peu long.

Huawei à doté son capteur principal d’un stabilisateur optique d’image multi-axes. Il est placé parallèlement à la lentille pour plus d’efficacité. Grâce à lui, vous ne serez pas obligé de rester figé telle une statut pour réussir votre prise.

Ce mode peut paraître compliqué mais Huawei a simplifié la procédure pour l’utiliser. Il suffit de passer sur le mode Ouverture, de choisir le mode manuel et le degré d’ouverture. Vous verrez tout de suite le résultat. Il permet de faire face à toutes les situations et d’être plus créatif.

Ce qu’on en pense

Dépourvu de la 5G et du Google Play Store, le Huawei P60 Pro est toujours pénalisé par rapport à la concurrence. Les sanctions américaines brident l’évolution de sa fiche technique par rapport au Mate 60 Pro.

Il compense ses limitations par d’autres points forts notamment au niveau de la photo. Huawei continue d’innover dans le domaine et démontre une nouvelle fois sa maîtrise du sujet.

La caméra principale Huawei P60 Pro avec son système d’ouverture mécanique le rapproche d’un appareil photo pro. C’est un excellent smartphone pour faire de la photo de jour et surtout de nuit. Huawei a amélioré le traitement des photos. Le rendu des clichés en faible luminosité est impressionnant.

Le P60 Pro se place dans le peloton de tête des meilleurs smartphones pour faire de la photo en 2023.

Au-delà de ses capacités photo, le Huawei P60 Pro reste un bon smartphone si vous n’êtes pas attachés à Google et à la 5G.

Comme pour le Mate 50 Pro, on lui reprochera d’être une peu trop cher sans ces éléments. Le Huawei P60 Pro 8/256Gop est vendu à 1199€. Le modèle 12/512Go est à 1399€.

Finitions soignées Ecran lumineux 120Hz

Ecran lumineux 120Hz Autonomie et recharge 88W

Autonomie et recharge 88W Photo de jour et de nuit

Photo de jour et de nuit Capteur avec ouverture mécanique

Capteur avec ouverture mécanique IP68 CONS Design clivant

Design clivant Pas de 5G, ni Google

Pas de 5G, ni Google Fiche technique proche du Mate 50 Pro

Fiche technique proche du Mate 50 Pro Le prix

Huawei P60 Pro – La fiche technique complète