Huawei Mate 50 Pro Test – Est-il toujours un spécialiste de la photo ?

Nous avons testé le Huawei Mate 50 Pro. Découvrez ce que nous en avons pensé de ce smartphone premium dans notre test.

Le Huawei Mate 50 Pro est-il toujours un incontournable sur le segment des smartphones haut de gamme. La réponse est dans notre test. (non sponsorisé)

Huawei Mate 50 Pro – Un design sans fausse note

Le design reste dans l’esprit de la série Mate. On retrouve un bel écran incurvé à l’avant de 6,74 pouces. A l’arrière, l’appareil photo est habillé d’un cercle.

Huawei a pris soin des moindres détails même s’ils ne se voient pas au premier coup d’œil. Le cerclage du module photo est par exemple cranté. L’ensemble des finitions sont propres et soignées. On est sur un design premium d’un bout à l’autre du smartphone.

Le Huawei Mate 50 Pro pèse 209g c’est moins que les 240g de l’iPhone Pro Max mais on sent tout de même son poids dans la main. Heureusement, il est bien équilibré et il est agréable à manipuler notamment grâce à des courbes tout en rondeurs.

Le Mate 50 Pro existe en couleur noir et argent. Nous avons reçu à la rédaction cette dernière. Le revêtement de la coque est mat et doux au toucher. Il marque très peu les traces de doigts ce qui n’est pas le cas du modèle noir brillant que nous avions pu le prendre en main lors du lancement.

Un écran incurvé splendide

Le Mate 50 Pro arbore un grand écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2616 x 1212. La dalle bénéficie également d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz. N’espérez pas une technologie LTPO. Il varie seulement de 60Hz à 120Hz.

Concernant la luminosité, vous n’aurez aucun problème pour utiliser le Mate 50 Pro en plein soleil. Il atteint les 1000nits. Les couleurs sont un peu trop chaudes à notre goût mais les réglages dans l’interface permettent d’ajuster leur température comme on le souhaite.

Nous sommes réservés sur la présence de cette large encoche qui balafre le haut de l’écran. Malheureusement, c’est le prix à payer pour déverrouiller son smartphone avec un système de reconnaissance facial 3D. Elle abrite un capteur ToF et une caméra Selfie de 13MP séparés par une vrai haut-parleur. On n’a plus l’habitude de voir ce genre d’encoche sur les smartphones Android.

Des performances au top mais…

Les sanctions américaines pèsent toujours sur Huawei mais le Mate 50 Pro tourne tout de même avec un processeur récent. Le smartphone est architecturé autour d’un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

La seule différence avec ses autres congénères est qu’il ne possède pas de modem 5G. Le Mate 50 Pro est cantonné à une connexion 4G. Mis à part ce détail, le processeur bénéficie de la même puissance.

Vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez dans les meilleures conditions si vous téléchargez les fichiers apk. Huawei est toujours privé du Google Play Store à cause des restrictions US. La compagnie fait de gros efforts pour étoffer son store avec notamment des applications localisées mais il faut avouer que les jeux se font plutôt rares.

Le jeu Call of Duty se lance avec des graphismes réglés sur une qualité très élevée et une fréquence d’image élevée. Le jeu est fluide et le smartphone ne chauffe pas même après de longs affrontements acharnés.

Le Mate 50 Pro assure aussi au niveau audio. Le smartphone est doté de deux vrais haut-parleurs dont un en façade caché dans l’encoche. Le son est puissant et on en prend plein les oreilles.

L’autonomie

Une batterie de 4700mAh alimente le Mate 50 Pro. Elle lui confère une autonomie d’une bonne journée voir même un peu plus si vous délaissez les jeux vidéo. Le Mate 50 Pro gère bien sa consommation d’énergie même dans ce cas.

A titre d’exemple, une partie de 15 minutes de Call of Duty Mobile consomme 3% de batterie. On est habituellement plutôt sur 5%. Le Huawei Mate 50 Pro est compatible avec une technologie de recharge sans fil 66W.

Le bloc prise contenu dans la boite recharge le smartphone à 100% en 36 minutes et il récupère 25% d’énergie en 17 minutes. Cette batterie est également compatible avec la recharge sans fil 50W.

Huawei innove toujours en photo

Le partenariat entre Huawei et Leica a pris fin mais le Mate 50 Pro reste dans la course des meilleurs photophones. Huawei continue d’innover dans le domaine.

Le Mate 50 Pro embarque une triple caméra qui se compose d’un capteur principal 50MP avec un stabilisateur optique d’image, d’un ultra grand-angle de 13MP avec Macro et d’un objectif téléphoto de 64MP avec zoom optique X3,5 et stabilisateur optique. Cet ensemble est complété par un capteur ToF pour mieux gérer les effets de profondeur..

Le Mate 50 Pro peut se vanter d’intégrer une première mondiale sur smartphone. Son appareil photo est doté d’un vrai système d’ouverture mécanique à 10 niveaux. Son ouverture focale peut aller jusqu’à F1.4.

Les différents réglages sont accessibles dans l’interface via le mode Ouverture ou Pro. Ce dernier permet de sélectionner manuellement l’ouverture parmi les 10 niveaux de F1.4 à F4.

Ce système permet au Mate 50 Pro de capter plus de lumière mais aussi de mieux gérer les effets de flous d’arrière-plan. En jouant avec l’ouverture, on peut par exemple délimiter et définir plus précisément l’intensité de l’effet Bokeh.

Nous vous conseillons de vous exercer avant pour maîtriser exactement les effets des différentes focales sous peine de vous retrouver avec photos floues ou surexposées.

Vous pouvez voir sur les photos ci-dessous la précision du découpage et de l’effet Bokeh. Il est même modifiable à postériori.

Si vous êtes perdu, un mode spécial Ouverture propose un nombre restreint d’options, plus simples à gérer au début.

Les photos de Jour, le zoom et l’ultra grand-angle

Concrètement les photos de jour offrent un beau piqué avec des couleurs vives et qui restent réalistes. Le traitement des photos en 50MP est légèrement différent. Le rendu est plus sombre et les contrastes beaucoup moins marqués.

Le Mate 50 Pro est capable d’effectuer des zoom X100. Les photos conservent un bon niveau de détail jusqu’à un grossissement X3,5. Au-delà, elles restent agréables à regarder sur l’écran du smartphone mais deviennent difficilement exploitables.

Le niveau de luminosité et la restitution des couleurs des clichés pris avec l’ultra grand-angle ne diffèrent pas du capteur principal. Il n’arrive cependant pas à faire disparaître le sentiment d’aspiration au centre. On constate aussi une perte de détail dans les angles de la photo.

Les portraits et les photos de nuit

Son système mécanique d’ouverture et le traitement XMage des photos signées Huawei, rend le Mate 50 Pro particulièrement efficace pour les portraits et les photos de nuit.

Le Huawei Mate 50 Pro excelle dans la réalisation de portraits de jour comme de nuit. Les dix tailles d’ouvertures différentes permettent de gérer parfaitement les effets de flou. Les détourages sont nets et très précis. Les sujets semblent sortir de la photo.

Le Huawei Mate 50 Pro fait aussi preuve d’une grande aisance avec les photos de nuit. Encore un fois, il fait preuve d’une excellente gestion de la lumière.

Peu importe l’environnement, en intérieur comme en extérieur, avec de nombreuses sources de lumières ou seulement une bougie, le Mate 50 Pro ne vous décevra pas. Le Mode Nuit relève tous les défis. Il se présente comme le compagnon idéal pour les safaris photos nocturnes.

Les photos sont détaillées et le bruit est quasiment inexistant. On regrettera juste un temps de pause un peu long avec le Mode Nuit et un voile jaune qui a tendance à s’inviter sur les photos face à l’éclairage urbain.

Ce qu’on en pense

Huawei est toujours pénalisé par les sanctions américaines et c’est dommage car ses smartphones sont toujours aussi bons. Si vous n’êtes pas attachés particulièrement à la 5G et à Google, le dernier smartphone de Huawei possède de nombreux atouts.

Beau et puissant grâce à un processeur Qualcomm de dernière génération, le Mate 50 Pro assure aussi en photo. Huawei continue d’innover en la matière et démontre qu’elle n’a pas perdu son savoir-faire. Son smartphone se démarque sur les portraits et les photos de nuit. Le Huawei Mate 50 Pro reste dans la course pour le meilleur photophone de l’année 2022. Vous devez simplement être prêts à faire des concessions si vous l’adoptez.

On lui reprochera juste d’être un peu cher. Le Huawei Mate 50 Pro est vendu 1199€. Ce prix est reste malheureusement trop élevé si on considère l’absence de 5G et de Google.

Huawei Mate 50 Pro – La fiche technique complète

Huawei MAte 50 Pro – 4G Ecran 6,74 pouces OLED – 120Hz adaptatif (60Hz -> 120Hz) Définition 2616 x 1212 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 4G RAM 8Go Stockage 256Go Extension Carte micro SD jusqu’à 256Go oCaméras arrières 50MP (ouverture mécanique de f/1.4 à f/4.0) – OIS + UGA 13MP (f/2.2) + Téléobjectif 64MP (f/3.5) – OIS Zoom num X3,5 – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 13MP (f/2.4) + Caméra 3D ToF IP68 Oui Batterie 4700mAh Charge rapide 66W (fourni) + Carge sans fil 50W Dual SIM Double NanoSim + microSD Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Android EMUI 13 Dimensions 162,1 x 75,5 x 8,5 mm – 209 g