Huawei rassure ses utilisateurs sur la compatibilité Android

Huawei a publié un communiqué pour rassurer ses utilisateurs concernant la compatibilité de ses appareils avec Android.

Huawei a développé son propre système d’exploitation pour contrer les sanctions américaines lui interdisant d’utiliser les dernières versions d’Android. HarmonyOS comme le système hybride sur le P60 Pro sont basés sur une version open source d’Android.

Huawei va complètement abandonner Android

Cela leur offre une compatibilité limitée avec l’OS de Google. Vous pouvez installer des applications Android qui ne sont pas sur le store Huawei via un fichier APK ou via des applis comme Gspace (Lire notre article).

Le retour de Huawei au sommet des charts en Chine lui a donné des idées. La compagnie veut se débarrasser d’Android. HarmonyOS Next ne sera plus basé sur l’OS de Google. Huawei va développer son propre système de A à Z.

Cela implique qu’il n’y aura plus de compatibilité avec Android. Panique à bord, HarmonyOS Next verra le jour en 2024. C’est l’incompréhension de la part des utilisateurs des smartphones, montres et autres appareils du constructeur chinois.

L’international épargné

Ne vous inquiétez pas. Huawei a rapidement réagit pour rassurer ses fans. La fin de la compatibilité avec Android ne concerne pas l’international. La compagnie ne prévoit pas de déployer Harmony OS en dehors de la Chine.

Si vous avez un Huawei P60 Pro vous pourrez toujours y faire tourner des applications Android. On espère que ce nouveau virage n’empêchera pas Huawei de sortir un nouveau smartphone en dehors de Chine.

