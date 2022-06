Huawei Watch GT 3 Pro Test – Une montre connectée ultra fashion et performante

La Huawei Watch GT 3 Pro est disponible en France. Nous avons testé la version céramique. On vous dit tout sur cette montre ultra fashion.

Nous avions pu découvrir la Watch GT 3 Pro céramique ainsi que la version Titanium lors d’un évènement Huawei à Milan. C’est maintenant l’heure du test. On a mis la Huawei Watch GT 3 Pro céramique au poignet. Voici ce qu’on en pense. (test non sponsorisé)

Nous n’allons pas vous proposer un test technique mais plutôt un ressenti après quelques semaines d’utilisation.

Huawei Watch GT 3 Pro céramique – Un design en rupture

Huawei s’installe sur le segment des montres premium avec un design en rupture totale avec ce qu’on a l’habitude de voir. La montre et son bracelet sont entièrement faits en céramique blanche. L’ensemble est rehaussé par un cadran, une molette et un bouton dorés.

Ce design tranche complètement avec la sobriété affichée des autres montres connectées. La Huawei Watch GT 3 Pro céramique est une montre fashion et elle l’assume.

Attention, elle n’est pas pour autant clinquante. Avec son petit côté Chanel, on pourrait même dire que c’est un bel accessoire de mode. Il faut plus la voir comme un petit bijou. Très chic, elle se remarque tout de suite d’autant plus si vous revenez des Maldives avec le poignet bronzé.

La matière est agréable à porter. Elle ne colle pas à la peau. La Huawei Watch GT 3 Pro est belle mais aussi résistante. Après plusieurs semaines d’utilisation, nous n’avons pas constaté de rayures sur son verre saphir ni de salissures sur le bracelet. On lui reprochera juste d’être un peu lourde. Elle pèse 50 g sans le bracelet.

Huawei cible plutôt un public féminin avec ce modèle mais elle ira aussi bien au poignet d’une femme que d’un homme. D’ailleurs, vous trouverez trois maillons supplémentaires dans la boite pour agrandir le bracelet. Sa taille varie de 130 à 190mm.

Si vous n’êtes pas convaincu par la petite touche de doré, sachez que Huawei propose aussi une version argentée avec un bracelet en cuir blanc.

On apprécie également son système d’ouverture très simple avec deux boutons pressoir.

L’écran

La Huawei Watch GT 3 Pro céramique dispose d’un écran de 1,32 pouce. Cela correspond à une surface tactile de 43mm. Sans être gigantesque ça laisse assez d’espace pour naviguer confortablement et appuyer sur les icônes sans dévier.

La molette aide aussi à zoomer sur les applis pour les sélectionner plus facilement. Cette dalle tactile repose sur une technologie AMOLED avec une résolution HD de 466 x466 pixels.

On ne vous refait pas l’historique de la qualité des écrans AMOLED. Les couleurs sont splendides et on peut sans aucun problème utiliser la montre en extérieur au soleil.

L’installation

La Huawei Watch GT 3 Pro est compatible avec les smartphones Android et les iPhone. Sans l’accès au Google Play Store, vous devez passer par la Huawei AppGallery puis par AI Life pour installer la montre. La procédure est simplifiée grâce à à un flash code qui apparaît sur la montre avant l’installation.

De cette façon, vous pourrez synchroniser votre montre avec votre smartphone et profiter de toutes ses fonctionnalités.

Un coach santé

La Huawei Watch GT 3 Pro céramique est bardée de capteurs. Accéléromètre, capteur gyroscope, capteur magnétométrique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur barométrique, capteur de température, GPS et autres, ils font d’elle un vrai compagnon sportif et santé.

On ne va pas vous détailler toutes vous les fonctions de la montre mais simplement celles que nous avons le plus appréciées.

Elle peut par exemple surveiller votre rythme cardiaque 24h/24h et vous envoyer une alerte s’il s’écarte de la normale. C’est un ECG haute performance homologuée comme dispositif médical de Classe II par l’Administration nationale chinoise des produits médicaux. On peut aussi paramétrer le deuxième bouton de la montre pour directement activer l’ECG.

La montre sait aussi effectuer des mesures de SpO2 (oxygénation dans le sang). Le capteur se montre relativement précis par rapport à un appareil qu’on place au bout du doigt. Elle permet aussi de suivre les cycles menstruels pour estimer les dates d’ovulation.

Un coach sportif

Pour rester en bonne santé, la Huawei Watch GT 3 Pro céramique sait aussi se transformer en coach sportif. Elle intègre plus de 100 types d’entrainements. Vous trouverez bien un sport qui vous convient.

Restons simple et prenons comme exemple la marche à pieds en extérieur. La montre enregistre vos performances et votre trajet grâce à son GPS. Si vous avez téléchargé Petal Maps (qui remplace Google Maps) sur votre smartphone vous pourrez enregistrer votre trajet et ne plus jamais vous perdre.

La montre vous encourage également dans vos efforts avec la voix d’un coach parfois un peu trop enthousiaste. Heureusement, on peut baisser le son. La montre vous prodiguera dans la foulée des conseils pour améliorer vos performances.

Une petite remarque qu’il serait bon de changer dans l’interface. Lorsqu’on lance un exercice, il est impossible d’afficher le cadran classique de la montre. Il faut d’abord arrêter l’exercice, c’est dommage.

Les fonctionnalités qu’on a aimées

Parmi nos fonctions préférées, on citera également l’étanchéité jusqu’à 30 mètres de profondeur. On n’a pas eu l’occasion de le tester à Paris. On vous en dira plus à notre retour des Seychelles (blagounette en passant). On aime bien aussi la variété des design des cadrans qu’on définit en fonction de son humeur ou de sa tenue.

La Huawei Watch GT 3 Pro céramique sait encore faire beaucoup d’autres choses comme répondre directement aux appels en Bluetooth grâce à un haut-parleur et un micro. Vous pouvez directement décrocher depuis la montre si vous n’avez pas le temps de sortir votre du fond de votre sac. Le haut-parleur est puissant mais il y a pas mal de distorsion avec le micro.

On aime aussi l’accès hyper rapide aux messages Whatsapp ou SMS et la facilité pour répondre par la voix, emoji ou écrit par exemple.

L’autonomie

La Huawei Watch GT 3 Pro céramique jouit d’une excellente autonomie. Les services Google ne sont pas là pour pomper toute la batterie. La montre connectée affiche une autonomie de 7 jours maximum et de 4 jours en utilisation intensive.

Ces estimations ne sont pas exagérées. Lors de notre test la montre connectée a tenu 5,5 jours avant de passer par la case recharge et encore elle avait toujours de la batterie.

Nous avons quotidiennement répondu à des appels, effectuer des exercices avec le GPS activé, consulter des messages et notifications. Nous avons aussi effectué des tests ECG et SpO2, etc. régulièrement. La Watch GT 3 Pro se recharge via un chargeur sans fil livré dans la boite. Elle se charge 30% plus rapidement que la Watch GT 2 Pro.

Ce qu’on en pense

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée avec un design qui se démarque des autres montres, la Watch GT 3 Pro céramique est faite pour vous. Elle bénéficie d’un beau design avec de splendides finitions qui en font un vrai accessoire de mode.

La Watch GT 3 Pro céramique est aussi belle que performante. Santé, sport, communication avec le smartphone, c’est une montre complète qui sait tout faire. L’absence des services Google ne se fait absolument pas sentir. C’est même un plus car elle vous offre en contrepartie une autonomie record.

Si vous mettez la Watch GT 3 Pro céramique vous aurez du mal à vous en séparer.

Suivez ce lien pour acheter la Huawei Watch GT 3 Pro céramique 43mm.

Cliquez sur ce lien pour la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Céramique Classic 43mm bracelet en cuir.

Cliquez sur ce lien pour acheter la Huawei Watch GT 3 Pro Titanium 46mm.

Suivez ce lien pour la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Edition Titane Active Noir 46mm.