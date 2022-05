Huawei Watch GT 3 Pro – Une montre fitness, santé et surtout fashion

Huawei a annoncé depuis Milan le lancement en France et en Europe de la Huawei Watch GT 3 Pro, ainsi que de nombreux autres appareils santé et bien-être. Nous y étions, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Huawei accentue sa présence sur le créneau santé, sport et bien-être. La Huawei Watch GT 3 Pro est le fer de lance de ce nouveau virage. Elle vient compléter la gamme de montres et de bracelets connectées en se classant sur le segment premium.

Nous avons pu l’approcher lors d’un événement organisé à Milan. Huawei propose deux modèles, chacun avec un design tendance.

Huawei Watch GT 3 Pro – Titanium ou Céramique

Vous avez le choix entre la Huawei Watch GT 3 Pro Titanium avec un cadran de 46 mm ou la Huawei Watch GT 3 Pro Céramique. On craque complètement pour cette dernière ultra fashion et non genrée.

Le modèle Titane respire la solidité et la puissance. Comme son nom l’indique, elle est pourvue d’un très grand écran en Titane. Cette dalle AMOLED mesure 1,43 pouces et elle possède une résolution de 466 x 466 pixels.

L’écran est en verre saphir, un matériau aussi dur que le diamant, et l’arrière est en céramique high-tech. Ce cadran est orné sur le côté d’une couronne tournante tactile 3D et d’un bouton.

La Huawei Watch GT 3 Pro Céramique est blanche avec une couronne dorée et argentée. Elle n’est pas vraiment discrète mais l’esthétique est réussie.

Son écran AMOLED est plus réduit. Il mesure 1,32 pouces avec la même résolution. Les deux montres sont proposées avec différents bracelets qui modifient leur style mais aussi leur prix.

Des nouveautés

Parmi les autres modifications, l’épaisseur globale de la montre a été réduite de 0,5 mm pour améliorer son confort au poignet.

L’autonomie n’est pas un souci pour la Huawei Watch GT 3 Pro. L’édition Titane tient 14 jours pendant que la version céramique résiste 7 jours avant de passer par la case recharge.

D’ailleurs celle-ci est 30% plus rapide que celle de la précédente GT. Elle récupère une journée d’utilisation en seulement 10 minutes.

On retrouve les mêmes fonctionnalités santé et sportives que sur les précédentes Huawei GT avec quelques nouveautés.

La montre est étanche et elle devient encore plus résistante à l’eau. Désormais, on peut être fashion sous l’eau jusqu’à 3O mètres.

Vous avez également le choix entre une centaine d’exercices différents. Pour surveiller vos constantes et prendre soin de votre santé, vous pouvez également compter sur un ECG et un SPO2 particulièrement précis.

Huawei Watch GT 3 Pro – Les prix et la disponibilité

– La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Edition Titane Active Noir est vendue à partir de 369,99€.

– La WATCH GT 3 Pro Edition Titane Classic Gris est à partir de 399,99€.

– Le modèle Elite Acier à partir de 449,99€.

– La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Edition Céramique Classic Blanc est à partir de 449,99€

– Le modèle Elegant Blanc est vendu à partir de 599,99€. Pour une montre achetée La marque vous offre une paire de FreeBuds Pro. Les différents modèles seront disponibles en juin.