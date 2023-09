iPhone 15 – On connaît la capacité exacte de chaque batterie

La capacité exacte de la batterie de l’iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max a été enfin révélée. C’est une bonne nouvelle.

Apple se montre toujours réticent à annoncer la capacité de la batterie de ses iPhone. Cette fois encore, la firme de Cupertino n’a pas fait d’exception pour les iPhone 15.

Les fiches techniques de l’iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne font pas mention de leur batterie. Il faut se tourner du côté du régulateur chinois pour avoir la réponse.

L’autorisation de vente des iPhone 15 nous dévoile la capacité exacte de la batterie de chaque iPhone 15. A l’image du prix qui a légèrement baissé, Apple a également fait un effort de ce côté-là.

Quelle est la capacité de la batterie de chaque iPhone 15 ?

Les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont une plus grosse batterie que leurs prédécesseurs. C’est une bonne nouvelle.

L’iPhone 15 récupère une batterie de 3349mAh au lieu de 3279mah pour l’iPhone 14.

L’iPhone 15 Plus change la batterie de 4325mah de l’iPhone 14 Plus contre une capacité de 4383mAh.

Passons aux modèles Pro. L’iPhone 15 Pro accueille une batterie de 3274mAh au lieu de 3200mAh pour l’iPhone 14 Pro.

On termine avec l’iPhone 15 Pro Max qui gagne une batterie de 4422mAh à la place de la cellule de 4323mAh de l’iPhone 14 Pro Max.

Le gain peut paraître minime mais combiné à l’optimisation du processeur et de l’écran ces changements vont faire gagner quelques précieuses minutes d’autonomie aux iPhone 15.

Apple annonce une autonomie de 20 heures et 25 heures de lecture vidéo pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max offrent une autonomie de 23 heures et 29 heures.

Les prix des iPhone 15

L’iPhone 15 avec 128Go de stockage passe à 969€ au lieu de 1019€ pour l’iPhone 14. La modèle avec 256Go est à 1099€ et celui avec 512Go est à 1349€. Cliquez ici

L’iPhone 15 Plus 128Go tombe à 1119€ au lieu de 1169€ pour son prédécesseur. La version dotée de 256Go est à 1249€ et celle avec 512Go est à 1499€. Cliquez ici

On passe à l’iPhone Pro 15 128Go son prix diminue de 100€. Il est vendu 1229€ au lieu de 1329€. Les versions 256Go, 512Go et 1To sont à 1359€, 1609€ et 1859€. Cliquez ici

Terminons avec l’iPhone 15 Pro Max. Le smartphone coûte 1479€ mais avec 256Go au lieu de 128Go pour l’iPhone 14 Pro Max. Les modèles 512Go et 1To sont à 1729€ et 1979€. Cliquez ici

Via