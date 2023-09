iPhone 15 – Les prix exacts et la date de sortie

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro, quels sont exactement les prix et quand sortent-ils ? On vous dit tout.

Apple a levé le voile sur les quatre nouveaux iPhone 15. Comme chaque année ils arrivent avec leur lot de nouveautés. Voici les principales sans parler des améliorations des appareils photo ?

iPhone 15 et iPhone 15 Pro – Quoi de neuf ?

Celle qui agite le plus les fans de la firme à la pomme est l’arrivée du port USB-C. Les iPhone 15 délaissent le port Lightning pour l’USB-C. Ils se rechargeront désormais comme les smartphones Android.

L’autre changement majeur concerne la disparition du switch Mute présent sur tous les iPhone depuis 2007. Il est remplacé par un bouton Action sur les iPhone 15 Pro uniquement.

Les versions Pro ont également ont la chance de tourner avec la puce A17 Pro gravée en 3nm qui promet des résultats spectaculaires. Il faut aussi mentionner la présence d’une armature en Titane sur l’iPhone 15 Pro Max.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ont tout de même le droit à une nouveauté de taille. Ils accueillent la fameuse barre Dynamic Island qui était réservée aux modèles Pro l’année dernière.

iPhone 15 et iPhone 15 Pro – Des prix en baisse

Ces nouveautés auraient pu entrainer une hausse des prix comme chaque année mais Apple a surpris tout le monde. Les iPhone 15 sont moins chers que leurs prédécesseurs. C’est assez rare dans le milieu de la tech pour le mentionner. La firme à la pomme a fait mentir les rumeurs.

L’iPhone 15 avec 128Go de stockage passe à 969€ au lieu de 1019€ pour l’iPhone 14. La modèle avec 256Go est à 1099€ et celui avec 512Go est à 1349€. Cliquez ici

L’iPhone 15 Plus 128Go tombe à 1119€ au lieu de 1169€ pour son prédécesseur. La version dotée de 256Go est à 1249€ et celle avec 512Go est à 1499€. Cliquez ici

On passe à l’iPhone Pro 15 128Go son prix diminue de 100€. Il est vendu 1229€ au lieu de 1329€. Les versions 256Go, 512Go et 1To sont à 1359€, 1609€ et 1859€. Cliquez ici

Terminons avec l’iPhone 15 Pro Max. Le smartphone coûte 1479€ mais avec 256Go au lieu de 128Go pour l’iPhone 14 Pro Max. Les modèles 512Go et 1To sont à 1729€ et 1979€. Cliquez ici

iPhone 15 – Disponibilité

Quand seront disponibles les iPhone 15 ? Il n’y a pas de différence en les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. En France, les précommandes pour tous les modèles vont démarrer le 15/09/2023 à 14 heures.

Aucune rumeur n’a évoqué de restriction des stocks. Les premiers arrivés seront les premiers servis comme d’habitude. Ils seront disponibles dans la foulée le 22/09/2023.