Jeu Concours – 1 HONOR 90 trop stylé à gagner !

Houlala Noël approche et nous avons des tas de cadeaux pour vous ! Nous mettons en jeu un splendide HONOR 90 !

Sorti au mois de juillet 2023, le HONOR 90 est un super smartphone. En partenariat avec HONOR tentez de gagner ce téléphone pour le Noël IDBOOX du 15 au 21 décembre.

HONOR 90 les points forts

Le Honor 90 se démarque de ses concurrents par ses capacités photo. Il intègre un capteur principal de 200MP (1/1,4’’). Voir notre test ici

C’est le meilleur capteur photo de cette catégorie de smartphone. Les clichés sont lumineux avec un très beau piqué. Il dispose aussi de capacités photo HDR. Vous pouvez admirer le résultat sur les quelques photos ci-dessous.

Le Honor 90 est aussi beau que performant. Le constructeur a soigné chaque détail de son smartphone mais s’est plus particulièrement attardée sur son écran. Lorsqu’on prend le Honor 90 en main il surprend par son design fin et léger.

Il arbore un splendide écran « Quad-curved ». Il a d’ailleurs reçu le Gold Label par DXO. Son taux de rafraichissement varie de 60 à 120Hz et son niveau de luminosité monte jusqu’à 1600 nits. Il protège également vos yeux grâce à une gradation PWM 3840 Hz anti-scintillement (la plus élevée au monde à ce jour).

Sa batterie de 5000 mAh, sa SuperCharge 66W et son processeur Snapdragon 7 Gen 1 finiront de vous convaincre. Et si ce n’était pas encore assez, sachez qu’il est également pourvu de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ! Suivez ce lien pour voir le produit

Participez à notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. On vous invite à vous abonner à notre Newsletter (colonne de droite du site) Utilisez #NoelIDBOOX.

Honor 90

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Honor 90 à gagner couleur au choix du partenaire valeur PVC 599.90€

– Le concours est ouvert du 15 au 21 décembre 2023, 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 22 décembre pour un nouveau NOEL IDBOOX ! Passez de belles fêtes nous avons des cadeaux jusqu’à mi-janvier !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités