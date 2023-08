Honor 90 Test – Un smartphone qui sort du lot

Nous avons testé le Honor 90. Ce nouveau smartphone milieu de gamme à un prix très attractif sort-il du lot ?

Honor renouvelle sa ligne milieu de gamme avec le Honor 90. Il aura fallu attendre moins d’un an après la sortie du Honor 70 pour le voir arriver en France. Un fossé sépare pourtant les deux smartphones.

Le Honor 90 monte sérieusement en gamme avec des caractéristiques inhabituellement pour un appareil à moins de 600€. La compagnie veut faire de son smartphone le meilleur de sa catégorie. A t-elle atteint son objectif ? La réponse se trouve dans notre test. (non sponsorisé)

Honor 90 – Design et ergonomie

Honor a pris soin des finitions et des détails. Le Honor 90 est un smartphone élégant. Nous avons reçu à la rédaction la version blanche. Sa coque arrière en verre renforcé est gravée avec différents motifs qui la font scintiller. Ces motifs permettent également une meilleure préhension et ils stoppent les traces de doigts.

Petite touche de raffinement supplémentaire, les deux îlots qui composent l’appareil sont entourés d’un cercle asymétrique métallisé qui forment un huit. Ils lui confèrent une vraie identité.

Le seul reproche qu’on peut leur faire est qu’ils ressortent beaucoup de la coque. Ils déséquilibrent le smartphone lorsqu’il est posé à plat. Ne comptez pas sur la coque de protection pour régler le problème. Il n’y en a pas dans la boite.

A l’avant, on peut admirer un écran Quad Curved. Cela veut dire qu’il est recourbé sur les côtés mais aussi en haut et en bas. Cette forme atypique fait quasiment disparaître le cadre noir qui entoure la dalle. Elle recouvre 93,3% de la surface avant.

Les lignes de la coque arrière sont également tout en rondeurs ce qui le rend très agréable à tenir en main. Avec seulement 183g sur la balance et une épaisseur de 7,8mm, le Honor 90 sait se faire oublier dans une poche comme dans le creux de la main. On ne ressent pas du tout son poids.

Un écran hypnotisant

Le Honor 90 intègre un écran de 6,7 pouces Quad Curved. Il est basé sur une technologie AMOLED qui lui offre un haut niveau de contraste avec des noirs profonds.

Sa résolution dépasse l’habituel FullHD+. Elle monte jusqu’à 2664 x 1200 pixels. C’est un peu en dessous le Quad HD (2560 x 1440 pixels). L’interface propose un mode intelligent qui gère automatiquement le niveau ce qui permet d’économiser de la batterie.

Honor a également amélioré le rendu des couleurs. Le Honor 70 ne nous avait pas convaincu sur ce point. Heureusement le Honor 90 corrige ce défaut. Les couleurs sont éclatantes et surtout le blanc ne tire pas sur le jaune. Il affiche un gamut de couleurs DCI-P3 à 100 % et jusqu’à 1,07 milliard de couleurs.

Autre amélioration, Honor a poussé le niveau de luminosité jusqu’à 1600 nits. Vous n’aurez aucun problème à l’utiliser en plein soleil.

Son taux de rafraichissement varie de 60Hz à 90Hz et monte jusqu’à 120Hz selon les contenus. Contrairement à certains concurrents, il ne peut pas descendre en dessous de 60Hz. C’est dommage cela lui aurait permis d’économiser encore un peu plus de batterie.

L’écran du Honor 90 se distingue surtout par un confort oculaire avancé. Il prend soin de vos yeux grâce à différentes technologies. Il simule la lumière naturelle et limite la diffusion de lumière bleue.

Le Honor 90 limite également le scintillement de l’écran. C’est le premier smartphone à obtenir la certification TUV Flicker Free avec une fréquence de 3840Hz. Pour finir cet écran est compatible HDR10+.

Preuve de sa qualité, l’écran du Honor 90 a reçu la note de 140 par DXOMark et il se classe au sommet dans la catégorie de smartphones entre 400 et 600€.

Les performances

Le Honor 90 tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Acelerated Edition. Il a été optimisé pour délivrer plus de puissance. Il est 20% plus puissant que la génération précédente.

Cette puce est épaulée par 12Go de RAM extensible jusqu’à 19Go avec de la RAM virtuelle. Il peut en théorie ouvrir 40 applications en simultané sans hoqueter. Honor s’est aussi montré généreux sur l’espace de stockage en lui attribuant 512Go. Ca n’est pas courant sur cette gamme de prix.

Dans les faits, le Honor 90 avale les gros jeux 3D sans faire d’indigestion. Genshin Impact, le plus gourmand d’entre eux, se lance avec des graphismes et une résolution réglés sur faible. Vous pouvez pousser les graphismes sur le niveau moyen sans ressentir de ralentissement.

C’est un réel plaisir de jouer sur le Honor 90 d’autant plus qu’Honor a modifié le système de refroidissement. Il est doté d’une grande chambre à vapeur. Elle est efficace puisque même après 40 minutes de jeu, on ne ressent aucune montée de la température.

En ce qui concerne la partie audio, Le Honor 90 est équipé d’un seul vrai haut-parleur. Lorsque vous jouez ou vous regardez une vidéo le son sort uniquement par le haut-parleur situé dans le bas du smartphone. Un son mono sur un smartphone de cette envergure est un choix étrange. D’autant plus qu’on a tendance à le masquer avec les doigts quand on joue un peu trop passionnément.

L’autonomie

Une confortable batterie de 5000mAh alimente le Honor 90. Le smartphone a de l’endurance et démontre une bonne gestion de la consommation d’énergie. Cette batterie lui confère une autonomie d’un jour et demi. C’est un bon résultat.

Ne comptez pas sur la même autonomie si vous pratiquez les jeux vidéo. Une partie de 30 minutes de Genshin Impact avec les réglages par défaut consomme 8% de batterie.

Celle-ci est compatible avec la recharge rapide 66W Honor SuperCharge. Malheureusement, vous ne trouverez aucun chargeur dans la boite du Honor 90. Honor rejoint la cohorte des constructeurs qui suppriment le chargeur des boites. Il faudra l’acheter en plus.

Grâce à lui, le smartphone récupère 45% de batterie en 15 minutes ou 100% en 1 heure. Sachez que peu de chargeur sont compatibles avec la technologie de SuperCharge Honor.

Si vous utilisez un chargeur d’une autre marque, il passera en mode lent. Vous pouvez tout de même vous rabattre sur un chargeur Huawei qui semble compatible.

La photo – Un capteur 200MP

L’appareil photo du Honor 90 repose sur un capteur principal 200MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. La caméra frontale est de 50MP.

L’objectif 200MP intègre un grand capteur de 1/1,4 pouce. Il lui permet de capter plus de lumière mais aussi de restituer un maximum de détails. A ce titre, les photos de jour bénéficient d’un beau piqué et le smartphone fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité.

Il réussit à sortir une photo équilibrée que le ciel soit blanc ou avec soleil irradiant. Le constat est le même avec les contre-jours. Quelles que soient les conditions le traitement des couleurs est naturel. Elles sont légèrement poussées pour flatter la rétine sans s’éloigner du réel.

Le Honor 90 ne démérite pas non plus avec les photos de nuit. Le Mode Nuit restitue des couleurs conformes à la réalité. Les teintes ne sont pas dénaturées et il maîtrise bien les différentes sources de lumière. Il réussit à éclairer les zones sombres et à en révéler les détails tout en conservant une luminosité générale naturelle.

On lui reprochera quand même un traitement trop agressif pour supprimer le bruit. De nombreux détails sont sacrifiés pour laisser la place à des zones lissées. Le phénomène saute aux yeux dès qu’on zoome dans la photo. Le mode nuit vous imposera aussi 4 secondes d’immobilisme pour ne pas avoir des photos floues.

Les portraits, l’ultra grand-angle et le zoom

Le Honor 90 est dépourvu de zoom optique. Il faut se contenter d’un zoom numérique. Le niveau de détails reste satisfaisant avec un grossissement X2. La baisse de précision se fait sentir dès le zoom X5. Le zoom X10 s’avère trop lissé pour être réellement exploitable.

L’ultra grand-angle limite les déformations sur les côtés et le sentiment d’aspiration au centre est inexistant. On constate un manque d’homogénéité des couleurs avec le capteur principal. Les photos manquent de contrastes et les teintes sont presque fades.

Le Honor 90 sait tirer les portraits. L’effet Bokeh est marqué et les détourages sont précis. Il utilise un léger flou pour adoucir les contours. Pensez à bien régler l’intensité du flou d’arrière-plan avant de prendre la photo car il n’est pas modifiable à postériori.

Ce qu’on en pense

Le Honor 90 marque un tournant sur l’offre milieu de gamme de la compagnie avec une vraie montée en puissance. Il se démarque de la concurrence grâce à plusieurs éléments qui le place dans le peloton de tête de ce segment.

Le Honor 90 se distingue grâce à un très bel écran AMOLED Quad Curved avec une luminosité de 1600nits et une fréquence d’affichage 3840Hz inédite qui aide à lutter contre la fatigue des yeux.

Il est également équipé d’une caméra 200MP avec un grand capteur 1/1.4 pouce. Ca n’est pas courant sur cette gamme de prix. Son processeur Snapdragon 7 Gen Accelerated et ses 12Go de RAM sont également de sérieux atouts. Ils lui donnent assez de puissance pour ne pas être limité dans son utilisation.

Quelques ombres viennent tout de même ternir ce tableau idyllique. Un smartphone milieu de gamme nécessite toujours de jouer les équilibristes entre les performances et le prix.

Le Honor 90 n’échappe pas à cette règle. Honor a fait l’impasse sur certaines technologies pour diminuer les coûts. On regrette par exemple l’absence de chargeur dans la boite ou la présence d’un seul haut-parleur. Avec un tel écran le Honor 90 aurait mérité une sortie stéréo.

Le bilan final s’avère tout de même ultra positif. A 599€ mais à 499€ avec notre code, le Honor 90 est un smartphone polyvalent avec un excellent rapport qualité/prix. Il s’impose comme une référence sur le segment milieu de gamme.

Le prix et les offres

Le Honor 90 se distingue aussi par son prix. Le Honor 90 est vendu à 599,99€ mais grâce au coupon de réduction AID90 vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 100€. Saisissez ce code au moment du passage au panier. Le prix du Honor 90 passe à 499,99€. Suivez ce lien pour découvrir cette offre.

Honor se montre encore plus généreux puisque pour l’achat de ce smartphone vous repartez avec :

-1 paire d’écouteurs TWS Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99.90€

-1 protection smartphone en TPU d’une valeur de 49.90€

-Livraison express (1 à 3 jours ouvrés)

-+ la possibilité, en rajoutant 9.90€ d’obtenir un HONOR Band 7, le nouveau bracelet d’activité de la marque, d’une valeur de 59.90€.

