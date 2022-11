Jeu-Concours – 1 realme C33 et des Air Buds 2 à gagner

Le Noël IDBOOX est magique ! Nous mettons en jeu un smartphone realme C33 + 1 realme Air Buds2 !

Pour notre second jeu de la saison des fêtes, tentez de gagner ce smartphone accompagné d’une paire d’écouteurs en partenariat avec realme !

Du 29 novembre au 4 décembre, il y a ce très beau lot pour le #NoelIDBOOX !

A propos du realme C33 et des Air Buds 2

Le smartphone arbore une coque esthétique et solide. Brillant et chatoyant, le revêtement reproduit le miroitement de la lumière à la surface de l’eau.

A l’avant du smartphone, on trouve un écran de 6,5 pouces avec un petit encoche en forme de goutte d’eau. Un processeur Unisoc T612 4G se cache sous la coque. Il est assisté par 4Go de RAM et 64Go de stockage en USFS 2.2.



L’autonomie est un de ses gros points forts. Grâce à sa batterie de 5000mAh, il tient entre 2 et 3 jours selon votre utilisation. Autre bonne nouvelle, le realme C33 abandonne le connecteur micro-USB au profit d’un USB-C.

Et pour finir, le smartphone est doté d’une caméra de 50MP gérée par IA et compatible avec les modes Nuit, HDR et Time-lapse. C’est aussi le premier smartphone de la gamme C à tourner sous Android 12.

Le realme C33 est un smartphone simple d’utilisation et efficace pour toutes vos activités.



Les realme Air Buds 2 prennent en charge jusqu’à 25 dB de réduction du bruit et peuvent filtrer la plupart des bruits à basse fréquence, y compris les grondements émis par les avions, le métro et d’autres moyens de transport.

Légers et discrets, Ils sont équipés de deux microphones pour une meilleure qualité de son. Ils sont aussi dotés de la techno « Bass Boost+ » qui maximise la puissance des basses.

Il vous faudra 2 h pour charger complètement le boîtier et les écouteurs ; 1 h pour charger au maximum les écouteurs uniquement. Voir le realme C33 ici voir les Air Buds 2 ici

Participez à notre jeu-Concours realme

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU realme C33

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 realme C33 prix conseillé 179€ + 1 paire de Air Buds 2 prix conseillé 49.99€ valeur totale : 228.99€ couleur au choix du partenaire. 1 seul gagnant.

– Le concours est ouvert du 29 novembre au 4 décembre 2022 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 5 décembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !