Mon Premier téléphone, un site pour sensibiliser les enfants à l’usage des smartphones

Après e-junior, Samsung en partenariat avec Tralalère et Internet Sans Crainte lancent un site dédié aux enfants pour les sensibiliser à l’usage des smartphones.

MonPremierTéléphone est une plateforme dédiée d’abord aux enfants mais aussi aux enseignants et aux parents. Entièrement gratuit, cet espace est ludique et éducatif.

En France, l’âge moyen d’équipement du premier téléphone est de 9.9 ans. En classe de 6ème la majorité des élèves sont équipés. Il s’agit d’une étape importante, qui nécessite d’acquérir de bons réflexes.

Face à ce chiffre, il est important de former les juniors aux atouts et aux dangers de l’utilisation s’un smartphone : données personnelles, cyberharcèlement, pornographie, etc.

Des défis et des quiz

MonPremierTéléphone est un portail web qui ne collecte pas les données. Il fourmille d’infos adaptées aux enfants. De façon ludique, ils apprennent à détecter ce qui est bien et qui peut être dangereux.



Par exemple, avec Mon défi, ils découvrent les bons réflexes à adopter au travers d’activités ludiques et interactives, à réaliser seul ou avec leurs parents.

Selon les envies, ils peuvent suivre l’histoire en entier ou choisir une activité en particulier.

A la fin de chaque activité, les informations clés à retenir sont récapitulées. Equilibrer son temps d’écran, jouer en toute sécurité ou encore protéger son smartphone : tous les bons réflexes à développer sont abordés.



Avec Mon quiz, les enfants testent leurs connaissances. Deux niveaux de difficulté sont disponibles. Le niveau débutant ne nécessite pas de connaissances préalables ; le niveau avancé est quant à lui destiné aux plus expérimentés ou aux utilisateurs qui ont consulté la rubrique Mon défi.

Les parents et les enseignants ne sont pas oubliés

Le coin des parents est pensé pour les accompagnants adultes. En quelques clics, ils accèdent à des conseils spécifiques adaptés à leurs attentes. Après avoir complété le questionnaire sur leurs besoins et consulté les pratiques à adopter, ils seront alors à même de conseiller leur enfant sur l’utilisation de son téléphone.

Enfin, pour aider les enseignants, le site propose également des fiches pratiques au sein de L’espace pédagogique, avec un guide, des fiches et bien d’autres ressources !

