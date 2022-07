Jeu-Concours – 1 realme narzo 50 5G à gagner

realme fête l’été avec IDBOOX ! Nous mettons en jeu un smartphone qui plaira aux amateurs de jeux vidéo et de photos, le realme narzo 50 5G 6GB+128GB !

Du 20 au 31 juillet 2022 tentez de gagner ce très beau téléphone realme narzo 50 5G pour notre jeu-concours.

Quelques infos sur le realme narzo 50 5G

Le narzo 50 5G n’est pas juste beau ! Ultra-performant, il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 810 5G, parfait pour les jeux, les applications et les contenus les plus gourmands. Couplé avec ses cœurs ARM cortex-A76, ce processeur vous garantira un confort d’utilisation, sans bug ni accroc.

Et comme ce Smartphone a été conçu pour répondre aux attentes des gamers en tout genre, sa RAM dynamique est extensible jusqu’à 11 Go avec une capacité de stockage de 128 Go de stockage.



Le smartphone est équipé d’une caméra principale Ultra HD 48 Mpx et d’un Objectif Ultra Focus à 4 cm.

Le realme Narzo 50 5G est doté d’une batterie conséquente de 5000mAh. En cas de besoin, l’appareil peut également se charger rapidement grâce à la technologie DartCharge. Vous ne serez jamais en rade ! Voir le produit cliquez ici ou cliquez ici

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX !



JEU realme narzo 50 5G

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 realme narzo 50 5G à gagner (couleur au choix du partenaire) valeur 259.99€

– Le concours est ouvert du 20 au 31 juillet 2022 23H

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

Prochain jeu-concours le 3 août avec d’autres cadeaux à gagner. Ouiiii on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!