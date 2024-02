La Samsung Galaxy Ring a déjà de la concurrence et ça ne plaisante pas

La Samsung Galaxy Ring va devoir faire face à une concurrence féroce. Nous avons pris en main la bague connectée d’un autre constructeur et elle est impressionnante.

Samsung n’est pas la seule compagnie à vouloir vous passer la bague au doigt avec la Galaxy Ring. D’autres constructeurs préparent également des bagues connectées. Nous avons pu prendre en main la AmazFit Helio Ring.

La Samsung Galaxy Ring vont devoir faire face à une concurrence féroce.

La bague connectée – Le nouveau jouet high-tech des constructeurs

AmazFit le constructeur de montres connectées donnait pour la première fois une conférence de presse à Paris début février. Cet événement a été l’occasion de mettre la main sur la AmazFit Helio Ring. C’est une sérieuse concurrente pour la Samsung Galaxy Ring.

Les bagues connectées sont les nouveaux joujoux des constructeurs de high-tech. AmazFit semble avoir pris une longueur d’avance.

La Amazfit Helio Ring le nouveau compagnon de tous les sportifs ou pour prendre soin de sa santé. #Amazfit @AmazfitGlobal #sport #healthring pic.twitter.com/mvp2AcebcQ — IDBOOX (@IDBOOX) February 1, 2024

Faite en titane, cette bague est incroyablement fine et légère. Elle pèse 4g et ne mesure pas plus de 2,6mm d’épaisseur. Lorsque nous l’avons prise dans la main nous avons eu du mal à croire qu’il ne s’agissait pas d’une bague factice.

Elle était pourtant bardée de capteurs. L’objectif est de collecter des données en permanence la journée, pendant une séance de sport, pendant votre sommeil ou même dans l’eau.

Quels sont les avantages d’une bague connectée ?

Quel est l’avantage d’avoir une bague connectée plutôt qu’une montre connectée pensez-vous ? Il y en a deux. Elle est déjà très légère et on peut la porter 24h/24h en l’oubliant complétement.

Le deuxième est la précision des données. La AmazFit Helio Ring récupère des données de toutes sortes, de façon plus claire et précise qu’une montre connectée. Fréquence cardiaque, oxygénation du sang, niveau de stress, qualité du sommeil, elle aide son utilisateur à améliorer ses performances physiques et à prendre soin de sa santé.

La AmazFit Helio Ring est impressionnante. Pour le moment on ne sait rien sur la bague de Samsung. La Galaxy Ring va devoir être convaincante pour s’imposer. Samsung a encore un peu de répit.

AmazFit Helio Ring sortira dans un premier temps aux Etats-Unis au mois d’avril 2024. Le planning de sortie pour le reste du monde n’a pas encore été décidé par AmazFit tout comme son prix.

